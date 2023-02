Madre contrató show de ‘strippers’ para el cumpleaños 18 de su hija y le llueven críticas

La mujer tiene planeado enviar a su hija a un cirujano plástico, ya que según su teoría, “la gente fea no llega a ninguna parte en estos días”.

En la mayoría de casos, los padres de familia se preocupan por tener algún detalle cuando su hijo está de cumpleaños, en especial si es un niño u adolescente. Pero una mamá de Gran Bretaña quiere lanzar la casa por la ventana con un polémico regalo que tiene preparado para el cumpleaños de su hija.

Carla Belluci es una modelo e influencer que vive en Reino Unido, por estos días le llueven criticas luego de que anunciara que para el cumpleaños número 18 de su hija realizó un millonario gasto en una fiesta de grandes proporciones.

Señaló que también tiene contratados a un grupo de ‘strippers’ para que le realicen su respectivo show a su hija Tanisha.

Carla Belluci es una modelo e influencer que vive en Reino Unido. - Foto: Instagram: @officialcarlabellucci / @b.i.g.t.s

El cumpleaños de su hija, que actualmente tiene 17 años, será este jueves 2 de febrero. Carla Belluci, considerada la mujer “más odiada” de Gran Bretaña, le dijo al Daily Star que su hija ya es una adulta y que no le ve ningún tipo de problema a que se divierta.

Además, la mujer tiene planeado enviar a su hija a un cirujano plástico, ya que según su teoría, “la gente fea no llega a ninguna parte en estos días”.

La fiesta de cumpleaños que ya se encuentra organizada tuvo un valor de 12 mil dólares (más de 55 millones de pesos al cambio actual).

El cumpleaños de su hija que actualmente tiene 17 años, será este jueves 2 de febrero. - Foto: Getty Images/EyeEm

Además, la polémica madre tiene un presupuesto de 250 dólares para que cada una de las amigas de Tanisha vaya entregando a los bailarines según su desempeño. También se pudo establecer que los meseros de la fiesta vestirán un “pequeño delantal”.

Será la primera vez que la joven consumirá alcohol, así que su madre quiere que la primera vez sea por lo alto, así que le tiene lista una botella de champán Dom Perignon de 200 libras. También la joven tiene pendiente un viaje junto a su mamá a París.

Le pagaba hasta el arriendo a su novio, pero terminó siendo víctima de infidelidad

Los internautas cuentan en un storytime episodios de su vida que, pese a veces estar superados, les marcó y en los que otros pueden sentirse identificados.

La tiktoker mexicana Audrey Ochoa compartió allí el momento en que fue sugar mommy de su novio, con quien mensualmente gastaba hasta 12 millones de pesos para algunos gastos básicos, pero también era dinero que se destinaba en lujos. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó recibiendo un acto de “agradecimiento” que no esperaba: la infidelidad.

La tiktoker mexicana asegura que asumía hasta el costo de las clases de inglés. - Foto: TikTok @audrey_8a

Esta joven comenzó su relato al hacer mención al reciente éxito de Shakira y Bizarrap, cuyo contenido destaca el empoderamiento o independencia de las mujeres frente a los hombres. En el caso en cuestión, la ‘influencer’ aseguró que no “facturó”, sino que perdió una cantidad considerable de dinero durante el lapso que estuvo con una pareja en específico.

Según Ochoa, el noviazgo comenzó de forma natural y llegó a sentirse en deuda con él, porque al comienzo de su relación, había sido el hombre quien asumió algunos pagos. Con el paso del tiempo juntos, las cosas empezaron a cambiar y la balanza de gastos empezó a inclinarse solamente hacia ella, mientras que su novio “siempre” aseguraba que no tenía dinero, pero que algún día le devolvería “todos estos favores”.

“Le compré un carro con la mentira de que era para mí, que yo iba a aprender a manejar; yo no sé manejar y nunca aprendí (...). Yo pagaba el apartamento en el que vivíamos que era una renta no muy barata, la verdad, y yo pagaba todos los servicios: agua, luz, gas. Él no ponía ni un peso, aunque durmiera y se bañara ahí”, recordó la joven.

Su indignación creció y ahora afirma que le “estaban viendo la cara de estúpida” porque, incluso, asumió el costo de las clases de inglés que tomaba su pareja. El noviazgo se fue en declive, tras un día en el que Ochoa se cansó de la situación hasta que dio por terminado el vínculo. De acuerdo con su relato, ella estaba pagando el arriendo de la vivienda compartida y comprando otra residencia en una ciudad diferente.