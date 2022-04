Manifestaciones en contra de Emmanuel Macron, en Francia, dejan dos muertos

Al menos dos personas muertas, y una más herida, se reportaron en los alrededores del popular Pont-Neuf, en Francia, tras los altercados registrados en la capital y en distintos puntos del país entre la Policía y grupos de manifestantes contrarios al presidente, Emmanuel Macron.

El suceso ha tenido lugar este domingo por la noche en la capital, París, después de que un vehículo que circulaba en sentido contrario chocara contra la Policía, según ha podido saber el diario ‘Le Figaro’ a través de una fuente policial.

“Un automóvil estaba estacionado en la dirección equivocada a lo largo de la plaza Vert-Galant en Pont-Neuf. La Policía se acercó para controlar a las personas presentes en el vehículo apuntándolo con armas automáticas. El conductor salió corriendo hacia la Policía a toda velocidad. La policía disparó de inmediato”, ha dicho esta fuente al citado medio.

Las dos personas fallecidas son los ocupantes del vehículo y un tercer pasajero que ha resultado herido. La Policía ha impuesto un perímetro de seguridad en la zona y ya se ha abierto una investigación, tal y como han recogido fuentes policiales.

MIENTRAS TANTO EN FRANCIA: Manifestaciones contra la reelección de Macron en París dejan 2 muertos y 1 herido pic.twitter.com/FJusuTWnjg — @Raednure (@Raednure) April 25, 2022

Este suceso ha tenido lugar en el marco de las manifestaciones contra Macron. En la plaza de la República de París se han reunido cientos de manifestantes inmediatamente después del anuncio de la victoria del candidato presidencial, convocados espontáneamente a través de redes sociales, según ha informado la radio francesa France Bleu.

Los participantes han coreado lemas como “Anti, anticapitalistas”, “No hay cuartel para los fascistas. No hay fascistas en nuestros barrios” o “Aquí estamos, aunque Macron no lo quiera. Estamos aquí, por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor. Aunque Macron no lo quiera, estamos aquí”.

En las pancartas había frases como “Y ahora, la respuesta”, “No es a los sin papeles a los que hay que despedir” o “La democracia real está aquí”, según han recogido distintos medios franceses.

“Felicidades”: Biden a Macron

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se ha impuesto frente a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este 24 de abril.

“Felicidades a Emmanuel Macron por su reelección. Francia es nuestro aliado más antiguo y un socio clave para abordar los desafíos globales. Espero con interés nuestra estrecha cooperación continua, incluso en el apoyo a Ucrania, la defensa de la democracia y la lucha contra el cambio climático”, ha dicho en su perfil oficial de Twitter.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también ha trasladado sus felicitaciones al candidato francés. “Esperamos continuar la estrecha cooperación con Francia en los desafíos globales, apuntalando nuestra larga y duradera Alianza y amistad”, ha reiterado en su perfil de Twitter.

Macron ha obtenido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 58,56 por ciento de los votos, según los resultados oficiales del Ministerio del Interior, con el escrutinio completado en un 100 por ciento.

Este recuento concede a Macron 18,7 millones de sufragios, frente a los 13,2 millones obtenidos por su rival directa, Marine Le Pen. La líder de Agrupación Nacional ha logrado alrededor del 41,45 por ciento de los sufragios.

Ambos ya se habían enfrentado en la segunda vuelta de las elecciones de 2017, cuando Macron logró el 66 por ciento de los sufragios. De hecho, Le Pen ha calificado de “histórico” su resultado de este domingo, inédito para la ultraderecha en Francia.

Los datos del Ministerio del Interior sitúan la tasa de participación cerca del 72 por ciento, por lo que la abstención sería del 28 por ciento, la más alta desde 1969. Un 4,7 por ciento de los electores que sí han participado han votado en blanco, mientras que un 1,6 por ciento corresponde a votos nulos.

*Con información de Europa Press.