María Corina Machado pide a los venezolanos mantenerse “activos y firmes”: “Tomó tiempo ganar, ahora toca cobrar”

Subsecretario de Estado de EE. UU. da como ganador de elecciones en Venezuela a Edmundo González.

“La comunidad internacional nos está observando aquí en la OEA, millones de venezolanos están mirándonos hoy”, dijo, y aseguró que los comentarios de Maduro en los que dice que no puede entregar las actas debido a un ciberataque, es inaceptable y agregó: “en nuestros propios países exigiríamos transparencia”.

“Todos pueden ver que Edmundo González derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos”, asegurando que el anuncio del CNE no tiene ningun valor y el resultado es claro para todo el mundo. “En vez de reconocer el resultado de las elecciones, los representantes de Maduro respondieron lanzando una persecución política y sumó la fuerza contra venezolanos”, dijo.

“El CNE 3 días después no ha mostrado pruebas y el plazo para hacerlo ha vencido. La respuesta parece muy clara: o saben que los resultados son que Edmundo González es el ganador y no quieren presentarlos, o saben que los resultados muestran que González ganó las elecciones y Maduro necesita documentos falsificados para sostener su afirmación.”

Nichols citó el informe del Centro Carter que asegura que las elecciones en Venezuela no fueron completamente democráticas. “Confirmó lo que los venezolanos ya sabían, las elecciones no cumplieron las normas y no pueden considerarse democráticas”.