María Corina Machado vuelve a retar al régimen de Maduro y envía mensaje a los venezolanos: “El miedo no nos va a paralizar”

Por medio de su cuenta de X, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, envió un mensaje a todos los simpatizantes de su movimiento y de la candidatura de Edmundo González Urrutia. En este, vuelve a arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro, que no ha querido reconocer la victoria de la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio y ha ejecutado un fraude electoral para atornillarse en el poder.

“Es muy importante que todos recordemos todos los días que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos ido cumpliendo exitosamente una por una. P asamos de la desesperanza a una formidable organización ciudadana de un mundo que no creía en nosotros, al mundo entero, el planeta admirado y reconociendo nuestra victoria”, aseguró en el mensaje de voz enviado por X.

Sobre lo que viene para el futuro, la dirigente opositora no dudó en seguir pidiendo colaboración a la ciudadanía para que acompañe al movimiento. “Ahora estamos entrando en una nueva etapa, defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien. Claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final”, dijo en la red social.

“El miedo no nos va a paralizar, lo vamos como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar y no dejaremos las calles. Segundo, perseverancia y resiliencia. Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y demostrar nuestra fuerza y determinación. Así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo que son muchísimos a todos los obstáculos”, dijo en la red social.