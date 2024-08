La dictadura de Maduro amenaza con desconectar a Venezuela del mundo: “Volveremos a la edad de piedra”, la dura sentencia de Cabello

El vicepresidente del Partido Socialista Unido también aprovechó el momento para arremeter una vez más en contra de Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), al que llamó “drogadicto”. Cabello aseguró que no van a permitir que tumben al régimen a través de las plataformas digitales.

“Hoy son las redes y tienen al frente al drogadicto de Elon Musk, que uno no sabe cuándo está sobrio. Ni siquiera él sabe cuándo está sobrio. Vive en un mar de drogas y ambiciones en busca de más dinero. Todas las corporaciones están contra Venezuela”, precisó inicialmente.

Luego, el diputado de la Asamblea Nacional sentenció: “Volveremos a la edad de piedra si toca. Si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando las redes sociales”.