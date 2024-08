El tirano Maduro emprende guerra contra aplicaciones y redes sociales: “Vete para el carajo, WhatsApp”. Quiere incomunicar a su pueblo

🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, llama "drogadicto" a Elon Musk (@elonmusk).



"Volveremos a la edad de piedra, si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando redes sociales". pic.twitter.com/hJTUsUHG31