María Corina Machado y Edmundo González: conmovedoras lágrimas de sus hijas en protestas contra Maduro. “Siento el miedo, la angustia”

Los mensajes de las hijas de los opositores venezolanos son conmovedores

La lucha de María Corina y Edmundo ha sido imparable. Son varios meses en los que han hecho una campaña extensa por todo el país para conseguir los votos necesarios que permitan la salida del régimen. Sin embargo, sus familias también se han visto afectadas. Las constantes amenazas sobre su vida han sido hechos que no les han permitido volver al país.

“Gracias a todos. Yo solo voy a repetir las palabras que ha dicho mi mamá varias veces. Esto no es una lucha de colores, de clases, de ideologías. Esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Yo siento lo que ustedes están sintiendo. Siento el miedo, la angustia, el deseo de regresar a casa, pero sigamos con esa firmeza y confiemos. Sigamos hacia adelante, seamos pacientes, pero sobre todo con firmeza. Esta lucha por la libertad la llevaremos hasta el final.”,