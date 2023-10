Médicos en Gaza intentan salvar a víctimas de explosión en el hospital mientras crece la indignación

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Un padre palestino abraza el cuerpo de su hijo que murió en un ataque aéreo israelí en un hospital de al-Aqsa en la ciudad de Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2023. (Foto de Majdi Fathi/NurPhoto vía Imágenes falsas) | Foto: NurPhoto via Getty Images

Biden abrazó al llegar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y más tarde dijo que la explosión no parecía ser culpa de Israel. “En función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no ustedes”, dijo Biden a Netanyahu en declaraciones ante la prensa.