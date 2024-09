México se alista para la posesión de su primera mujer en la presidencia: así será la llegada de Claudia Sheinbaum al poder este martes

Antes de asumir, Sheinbaum provocó un diferendo con España, socio económico clave de México, debido a que excluyó al rey Felipe VI de su toma de posesión, reprochándole negarse a reconocer abusos en la conquista; Madrid decidió no enviar representación.

“Más pragmática”

"México ya no se escribe con M de machismo (...) se escribe con M de madre y M de mujer", dijo hace un año Claudia Sheinbaum (Photo by Hector Vivas/Getty Images) | Foto: Getty Images

La violencia de género, con una decena de mujeres o niñas asesinadas diariamente, es otra problemática. Con su política social de “abrazos, no balazos”, López Obrador le dio prioridad a combatir lo que considera que son las causas de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades.

Apaciguar inquietudes

“Todo indica que es pragmática y entiende que México no puede permitirse el lujo de enemistarse con ambos gobiernos y alienar a los inversionistas”, explica. La presidenta envió mensajes a los mercados financieros con “la composición de un gabinete plural, profesional y no doctrinario, particularmente en su núcleo económico”, según el ensayista mexicano Jorge Zepeda Patterson en su libro “Presidenta”.