Miles piden “libertad” para Venezuela en ciudades del mundo. Las emocionantes postales del ‘No más Maduro’

Miles de venezolanos salieron este sábado 17 de agosto a las calles en diversas ciudades de América y otras urbes del mundo en “defensa de la verdad”, e instaron a los gobiernos de Brasil, Colombia y México a presionar para que el Consejo Nacional Electoral venezolano, que declaró a Nicolás Maduro mandatario reelecto, dé a conocer los resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio, que según la oposición mayoritaria ganó Edmundo González Urrutia.

Desde Canadá hasta Argentina, pasando por Tokio y Sídney, las manifestaciones se dieron en un contexto de gran tensión política, donde la oposición denunció “fraude electoral” en unas elecciones en las que la mayoría de la diáspora no pudo participar ante las trabas burocráticas, otra de las grandes quejas de los miles de venezolanos en contra del gobierno de Maduro.

Las marchas a nivel mundial fueron convocadas por la mayor alianza opositora de Venezuela, la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), que lidera María Corina Machado, para reclamar la verdad de la victoria en las presidenciales.

La líder opositora encabeza las protestas en Caracas. | Foto: AFP

Exigen a Brasil, Colombia y México “presionar”

En Brasil, Colombia y México, los venezolanos y muchos ciudadanos locales, que marcharon en solidaridad, criticaron la posición de los gobiernos de estos tres países, cercanos a Maduro, que han adoptado posiciones variadas y cambiantes con respecto a la crisis en Venezuela, mientras han intentado hacer gestiones de mediación para buscar una salida pacífica a la crisis.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo partido fue uno de los primeros en reconocer el triunfo de Maduro, ha endurecido su discurso en los últimos días frente al resultado oficial de las presidenciales.

Tanto Lula como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han planteado varias propuestas. El brasileño propuso dos soluciones —la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevas elecciones—, y el colombiano sugirió un “frente nacional” como paso “transitorio” hacia una “solución definitiva” a la crisis.

Dichas alternativas ya han sido rechazadas por el chavismo y la oposición; ambos lados defienden su victoria en las presidenciales.

Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Críticas contra AMLO y Lula

Para Lorena Lara, venezolana de 44 años que vive desde hace 17 en Brasil, la propuesta “no tiene sentido” porque las elecciones ya se celebraron “con las reglas del gobierno” y este aún “no probó” los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral y que le dieron la victoria a Maduro.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la postura de México es “esperar” lo que resuelva el tribunal electoral y criticó a los gobiernos y organismos internacionales que han reconocido la victoria de González Urrutia.

“La posición del presidente de México es una posición, digamos, tipo Poncio Pilato, es como querer salvarse de dar una opinión que luego le pueda crear un compromiso, no sabemos cuáles son sus razones”, le dijo a EFE el odontólogo y profesor universitario venezolano Juan Carlos Vielma.

La esperanza viva

Portando banderas, vestidos con los colores de la bandera nacional y con las boletas de votación impresas que, según ellos, demuestran que González Urrutia fue el ganador de los comicios, muchos venezolanos mantienen “la esperanza viva” de que habrá libertad en su país, al que añoran volver pronto.

En Colombia, Ana Ángela Jugo, quien salió de Venezuela en 2019 después de “una serie de apagones” en los que duraron varios días ininterrumpidos sin luz, que puso en peligro el trabajo con el que mantenía a su familia, dijo que su anhelo es volver, como el de muchos de los ocho millones de venezolanos que se han ido del país en los últimos años motivados por la crisis económica sobre todo, pero también por oposición al gobierno venezolano.

(Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

Al grito de “¡basta ya!”, los venezolanos en Chile exigieron a Maduro que muestre todas las actas de las elecciones y que abandone el poder.

Una de las organizadoras de la marcha de Toronto, Rebeca Sarfatti, le declaró a EFE que los congregados representaban “la voluntad democrática de los venezolanos del mundo que pasionalmente” desean el fin del régimen de Maduro.

“Quiero que internacionalmente nos reconozcan y no nos dejen solos. No nos den la espalda. Esas elecciones en Venezuela fueron manipuladas. Edmundo ganó”, le dijo a EFE Génesis Pernia, una de las venezolanas presentes en la multitudinaria marcha y residente en Panamá desde hace casi una década.

En el resto de las principales capitales del mundo, miles de venezolanos también se manifestaron como muestra de fuerza y unidad contra el “fraude” que dicen cometió el gobierno de Maduro en las presidenciales.

Carolina González, hija de Edmundo González, en Madrid. (Photo by Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images) | Foto: LightRocket via Getty Images

En España, miles de venezolanos se manifestaron en varias ciudades, donde se calcula viven 280.000 venezolanos. También se registraron concentraciones en la Puerta del Sol de Madrid, que estaba abarrotada.

“Tenemos que defender los votos. Ya basta. Ya es suficiente. No nos pueden robar el país”, asegura a la AFP David Bautista, que junto a cientos de sus compatriotas se congregó en la céntrica plaza de Lourdes en Bogotá, capital del país que alberga la mayor cantidad de migrantes venezolanos

Protestas contra Maduro en España. (Photo by Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images) | Foto: LightRocket via Getty Images

También en París, Sídney y Tokio se llevaron a cabo varias manifestaciones contra la situación de Venezuela.

La sorpresa de la jornada se dio en Caracas, epicentro de la convocatoria mundial de la PUD, con la reaparición de María Corina Machado ante miles de sus seguidores, tras pasar varios días “en resguardo” por su seguridad.

En la víspera de las marchas, veintidós países y un grupo de naciones de la Unión Europea pidieron la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones y la verificación “imparcial e independiente” de los resultados de esos comicios, de acuerdo con una declaración suscrita en Santo Domingo este viernes.