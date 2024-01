Mujer revela las ‘cascaritas’ que cónsul le puso en entrevista para sacar la visa americana: “La miré a los ojos y le dije que no”

Con la llegada del año nuevo, el propósito de mucho es el de buscar mejores oportunidades de empleo o educación, o el de poder disfrutar de un buen viaje de descanso, por lo que Estados Unidos se convierte en uno de los destinos más atractivos para cumplir con esos objetivos.

Pese a esto, los interesados en viajar a la tierra de Mickey Mouse, son consientes de que se deben cumplir ciertos requisitos para ingresar a ese país, siendo la visa el más importante de ellos, pues sin este documento ni siquiera se les permitirá salir de Colombia con rumbo a Estados Unidos.

En este sentido, hay varias personas que utilizan sus redes sociales para intentar orientar a las personas que deciden presentarse a la embajada norteamericana para lograr el visado de turismo o de cualquier otro tipo que les permita trabajar o estudiar en ese país.

Estados Unidos es el destino preferido por muchos turistas colombianos. | Foto: Getty Images

Una de esas personas es la usuaria de Tik Tok @rowscaraballo, quien en su perfil en la red social explicó algunos pormenores de su proceso solicitando el documento para poder viajar a Estados Unidos.

En su video, además de indicar cuánto tardó en obtenerla, reveló algunos detalles sobre preguntas ‘cascarita’ que podrían marcar la diferencia a la hora de obtener el tan anhelado permiso para ingresar al país del norte.

La mujer, de origen dominicano, señaló que durante la entrevista le hicieron cerca de 12 preguntas con las que el cónsul intentó indagar sobre su vida personal, los motivos de su viaje y datos de su experiencia laboral.

“Después de que le dije sobre mi trabajo, unas cuatro preguntas después, me volvió a decir: ‘¿Entonces usted lleva siete años como licenciada en contaduría y cinco de experiencia laboral en la clínica?’”, dijo la generadora de contenido, quien advirtió señaló haber sentido que la encargada de la entrevista quería saber si estaba mintiendo.

“Yo la miré a los ojos y le dije: ‘No, son cinco de licenciada y siete de experiencia’, lo mismo que le había dicho al inicio”, fue la respuesta que le volvió a entregar la dominicana a quien la estaba entrevistando.

Otro de los consejos que entregó fue sobre lo convincente que se debe ser a la hora de indicar los motivos del viaje. “Solo tienes que convencer de que no te interesa quedarte en su país; vi empresarios con visas negadas”, agregó.

El trámite para la visa americana de menores tiene varias similitudes con el hecho por adultos. | Foto: Getty Images / evgenyatamanenko

Colombiano que tenía visa reveló error por el que le negaron la entrada a Estados Unidos

David Sagastuy, colombiano que fue deportado hace unos años, utilizó su cuenta personal de TikTok para compartir su experiencia y contar cuáles fueron los errores que cometió para que le negaran el ingreso a Estados Unidos.

Inicialmente, el joven relató que se fue a trabajar a ese país con su visa de turismo en más de una oportunidad. No obstante, señaló que en 2021 las autoridades migratorias lo detuvieron, pues su actitud era bastante sospechosa.

“Me inhabilitaron la entrada por cinco años y me anularon la visa. Esto pasó hace más de dos años y vengo a contarles mi experiencia. Yo desde los 16 años me iba a trabajar a Estados Unidos, y me quedaba hasta por seis meses. Lo hice como unas cuatro veces”, precisó.

Luego, agregó: “Tienen el registro de cuántas veces has entrado y salido, entonces ese fue el factor más importante para que no me dejaran pasar. Les di mi pasaporte y me pusieron un sticker naranja. Me hicieron más preguntas y me dijeron que ellos ya sabían que yo había venido a trabajar”.

El colombiano recalcó finalmente en el video que las personas que no tienen nada que demuestre que se van a devolver a Colombia son los principales sospechosos y, por lo general, no los dejan entrar a la nación norteamericana, así tengan visa.

Colombiano contó por que perdió su visa de turista | Foto: TikTok: @davidsagastuy

“Los que van con visa de turismo, pero no están estudiando en la universidad y no tienen propiedades en Colombia, es muy probable que los vayan a devolver. Así que tengan presente no ir a los aeropuertos de Los Ángeles, Nueva York y Miami”, sentenció, hablando de su caso particular.