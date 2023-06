Murió John Goodenough, ganador del premio Nobel de Química por crear las baterías de litio

John Goodenough, galardonado en 2019 con el premio Nobel de Química junto a otros dos científicos por desarrollar las baterías de litio, murió a los 100 años, informó la Universidad de Texas.

El científico falleció el domingo 25 de junio, indicó la universidad, en la que trabajó durante 37 años, en la escuela Cockrell de Ingeniería.

Sus contribuciones al desarrollo de las baterías de litio allanaron el camino para crear celulares inteligentes y lograr una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles.

John Goodenough se convirtió en la persona más anciana en ganar un premio Nobel en 2019, cuando, a sus 97 años, compartió el galardón de Química con el británico Stanley Whittingham y con el japonés Akira Yoshino, por la invención de la batería de litio.

“El legado de John como un científico brillante es inconmensurable: sus descubrimientos mejoraron las vidas de millones de personas en todo el mundo”, declaró Jay Hartzell, presidente de la Universidad de Texas en Austin, en un comunicado.

John B. Goodenough después de firmar una silla como parte de la tradicional ceremonia de firma de la silla Nobel en el Museo Nobel de Estocolmo, Suecia. - Foto: AP

Buscando una fuente alternativa de energía durante la crisis del petróleo de los años 1970, Stanley Whittingham descubrió una manera de aprovechar la energía potencial del litio, un metal tan ligero que flota en el agua.

Sin embargo, la batería que construyó era demasiado inestable como para ser usada.

Goodenough trabajó a partir del prototipo de Witthigham y logró duplicar la energía potencial de la batería hasta cuatro voltios.

En 1985, Yoshino utilizó un material basado en el carbono que almacena iones de litio y que, al final, hizo que la comercialización de las baterías fuese viable.

Gracias a los trabajos de investigación de los tres científicos se lograron las baterías recargables más potentes y ligeras creadas hasta ahora.

En esta foto de archivo del 1 de febrero de 2013, el presidente Barack Obama otorga la Medalla Nacional de Ciencias a John Goodenough, de la Universidad de Texas, durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington. - Foto: AP

“No pudo soportarlo más”: hermanastro de Elvis Presley da detalles sobre cómo el artista habría causado su propia muerte

No cabe duda de que Elvis Presley es considerado como uno de los artistas más importantes de la música estadounidense de todos los tiempos. No obstante, el nuevo documental sobre el Rey del Rock and Roll mostraría su lado más oscuro.

Uno de los testimonios que más podría generar polémica es el de su hermanastro David Stanley, quien aseguró que el reconocido cantante provocó su propia muerte y se quitó la vida.

Pese a que solo se ha conocido un adelanto de sus declaraciones, el hombre dice en la pieza audiovisual que el músico vivía atormentado de que la gente conociera la verdad sobre su relaciones con mujeres menores de edad. Asimismo, señala que el artista sentía mucha culpa.

“Él premeditó tomar los medicamentos que lo mataron. No podía seguir adelante, no pudo soportarlo más. Amor, daño, dolor, exposición, simplemente no pudo soportarlo más”, precisó el hermanastro Presley de en el documental, citado por el Daily Mail.

Stanley, que hizo parte del séquito del cantante en la década de los 70, también señaló en la producción, que será estrenada próximamente en Amazon Prime, que fue testigo muchas veces del gusto de su familiar por las mujeres jóvenes.

Elvis Presley fue uno de los artistas más importantes de la década de los 60 - Foto: Getty images

“Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. Le dije que era un milagro que no lo arrestaran. Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hizo debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podría convencerte de que te quitaras los calcetines”, concluyó.

Cabe recordar que el fallecimiento del Rey del Rock and Roll se produjo, según la autopsia que le hicieron en esa época, debido a un ataque cardíaco. Los documentos forenses indicaron que el corazón del músico tenía el doble de su tamaño normal, además de que en su sangre hallaron rastros de diez drogas diferentes, entre ellas el Diazepam, matacualona, fenobarbital y ethchlorvynol, entre otras.

“La codeína estuvo presente a un nivel, aproximadamente, 10 veces mayor a las concentraciones encontradas terapéuticamente. En vista de los aspectos de polifarmacia, este caso debe considerarse en términos del efecto farmacológico acumulativo de los medicamentos identificados en el informe”, indicó BioScience en Van Nuys, California, tras su deceso.

La muerte acabó con esa imagen de hombre obeso, deprimido y adicto a los medicamentos, y le devolvió la vida al atractivo cantante de sensuales y atrevidos movimientos pélvicos que acompañaban su potente y cadenciosa voz.

*Con información de AFP