Nicolás Maduro enardece en vivo por críticas lanzadas desde el Gobierno Petro: “Todo el que hable contra Venezuela se secará”

Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro todavía no se ha tomado una decisión contundente, pero ya se habla de que existen “muchas dudas” sobre el proceso electoral que se vivió en ese país. El vicecanciller Jorge Rojas aseguró que, pese a las dudas que persisten, se mantendrán las relaciones entre las dos naciones, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.

“Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”, dijo. A esto se le suma que el mismo Petro lanzó un agudo sablazo en contra del chavismo, señalando que ya no se sabe si es una revolución y que el pueblo ya no los quiere.