Petro lanzó aguda crítica al régimen de Nicolás Maduro: “Ya no se sabe si es revolución, y el pueblo no los quiere”

En ocasión, el mandatario colombiano, lanzó un agudo sablazo en contra del chavismo, señalando que ya no se sabe si es una revolución y que el pueblo ya no los quiere.

“En Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no lo entendió muy bien. Y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no sabe si es revolución, y al pueblo no los quiere”, sostuvo Petro.