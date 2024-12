Según Petro, habría intereses de otros sectores por afectar la ministro. “Vargalleristas, junto con Cárdenas, conservador, el ministro de Hacienda, que ahora se jacta de darnos clases, ignorantes, el hijo de un cafetero, los más ricos de Colombia, entonces los ricos son los que tienen los ministerios y no les gusta que los ministros de este Gobierno no sean de los ricos de los apellidos hereditarios. Y entonces no les gusta el ministro de Cultura, no les gusta el ministro de Hacienda, lo macartizan y lo quieren descuartizar cuando ellos mismos hicieron lo que le critican al ministro”, aseguró el mandatario en un evento en el que se encontraba Bonilla escuchando.