Petro arremetió contra Reino Unido por restablecer la visa: “Otra vez, como los esclavistas, pensando que somos inferiores”

“Y yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra, hoy, y su partido laborista del Gobierno —que debería representar las banderas de la igualdad, de la libertad— no está otra vez como los esclavistas, pensando en que los colombianos somos inferiores y por eso ponen una visa, no porque hicieron trampa algunos —que la mayoría no lo hizo—, sino porque nos consideran mentalmente inferiores”, dijo Petro.