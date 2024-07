Niegan que Biden reciba tratamiento contra el parkinson luego que se revelara que especialista visitó varias veces la Casa Blanca

“¿Ha sido tratado el presidente por parkinson? No. ¿Está siendo tratado por parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el parkinson? No”, dijo Jean-Pierre en rueda de prensa ante los continuos cuestionamientos de los periodistas.

Así mismo, se negó a dar los nombres de los médicos que han visitado al presidente. “No voy a compartir ni a confirmar nombres”, expresó la portavoz, quien a continuación le dijo a un periodista: “No importa cuánto me presiones, no importa cuánto te enojes conmigo, no voy a confirmar un nombre, no importa si está en el registro, no voy a hacer eso desde aquí”.