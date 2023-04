“No sé si es por mí”: hombre no entiende por qué guardan el celular cada vez que lo ven subir a un bus

Un hombre en Perú se hizo viral en las redes sociales luego de que por medio de un video expresara curiosidad de saber la razón por la que todos los pasajeros de los buses guardan sus celulares cada vez que lo ven abordando los vehículos de servicio público.

El incremento en la percepción de inseguridad en países como Perú lleva a que todos los ciudadanos de bien tomen medidas preventivas con el fin de evitar ser víctimas de los ladrones. Sin embargo, un hombre decidió hacer público su sensación cada vez que es visto como un potencial delincuente.

Miguel Trujillo se hizo viral en TikTok luego de que publicara un video a bordo de un bus de servicio público en el que se preguntaba las razones que llevaron a los ocupantes del vehículo a guardar el celular una vez lo vieron subir.

“No sé si es por mí, todos guardaron sus celulares”, escribió Trujillo mientras enfoca su rostro dentro del bus.

Miguel estaba vestido con una chaqueta negra y una gorra color blanco con el mítico logo de Michael Jordan. - Foto: TikTok: @miguelitodtrujillo

Luego el hombre activa la cámara trasera del móvil para mostrar a los pasajeros tensos por su presencia en el vehículo. Miguel hace gestos que demuestran duda e indignación por lo que le sucede a diario.

El tema abrió el debate sobre el miedo que las personas pueden sentir por la inseguridad, el mismo temor que puede llevar a juzgar de manera errada a una persona por sus rasgos físicos o su forma de vestir.

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en TikTok además de miles de comentarios de quienes, por un lado, intentaron explicarle la situación a Miguel. - Foto: TikTok: @miguelitodtrujillo

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en TikTok, además de miles de comentarios de quienes, por un lado, intentaron explicarle la situación a Miguel. Otros aprovecharon el contexto para realizar sus bromas.

“Me robaste una risa 😅”; “Ya no me dieron ganar de subir a al bus mejor me voy a pie 😅”; “Yo guardé el celular, y eso que estaba en casa. 😂”; “Mano es porque somos color humilde”; “Ya voy a guardar el mío 😅”; “Señor disculpe tome su like, no tengo nada más 🥺”; “Mano también con esa cara de angelito que tienes”, fueron algunos comentarios a la publicación.

“La NASA lo busca”

Un taxista en Perú se hizo viral luego de que mostrara a uno de sus pasajeros el mecanismo que tuvo que implementar para que los amigos de lo ajeno no los despojaran de su celular.

Un usuario de TikTok, identificado en la red social china como @jhanglvelasquez, decidió tomar un servicio de taxi, cuando le llamó la atención ver que el celular utilizado por el conductor para mirar las aplicaciones de GPS, estaba sujetado a una cadena.

De inmediato el pasajero no aguanta la curiosidad y decide indagar sobre las razones por las que aquel hombre tenía su celular asegurado con una gruesa cadena de metal, la descripción de lo que estaba presenciando se hizo viral en las redes sociales.

Se puede observar como el dispositivo se encuentra atornillado a la fuerte cadena con la ayuda de un orificio realizado al estuche del celular. - Foto: TikTok: @jhanglvelasquez

También se puede observar cómo el dispositivo se encuentra atornillado a la fuerte cadena con la ayuda de un orificio realizado al estuche del celular.

“Tomamos un taxi y la verdad sorprende la habilidad del maestro conductor, la habilidad del ingenio peruano, vamos a ver para todos esos delincuentes que quieren hacer de las suyas, miren, mis respetos para todos los conductores”, dice el pasajero en el video.

El hombre, además, expresa admiración al conductor por el ingenio que tuvo que tener para hacerle frente a la inseguridad.

“Mis respetos, maestro”, sentencia el usuario de TikTok al taxista local.

Además, el generador de contenido acompañó la descripción del video con una frase célebre para todos los latinoamericanos y que aplica al caso del conductor de servicio público peruano.

“Más vale prevenir antes que lamentar para la delincuencia, ingenio peruano 🤭” escribe @jhanglvelasquez en la descripción de la publicación.