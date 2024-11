Nueva dana en España: fuertes lluvias provocan inundaciones en Málaga; hay alerta roja

Anoche se mandó a los móviles de Málaga AVISO ROJO, se han suspendido los colegios, se pidio precaucion y evitar coger el coche. Hoy en Málaga se salvan vidas. Osea que lo pudo hacer Mazon,no lo hizo porque prefirio un almuerzo con postre. No hay mas! pic.twitter.com/VrDWrpt3XG

“Ya perdimos los coches, ya perdimos la mayor parte de la casa, y los puestos de trabajo no los tenemos tampoco. Entonces, no hay nada que perder ya, no tenemos mucho que perder”, explicó Carlos Moltó, un vecino del municipio de Picanya, a la televisión regional valenciana A Punt.