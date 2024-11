Una exmodelo que acusa a Weinstein de abusar sexualmente de ella cuando tenía 16 años lo demandó en diciembre bajo esa ley, afirmando que no quería ser incluida en un acuerdo que dividiría 25 millones de dólares entre varias acusadoras porque la compensación no sería suficiente y porque no responsabilizaría a Weinstein y a sus asociados.

Los fiscales en Los Ángeles buscaban acusarlo formalmente de violar a una mujer y abusar sexualmente de otra en 2013, pero este proceso está en pausa por la crisis del coronavirus.

Poco después de llegar a una prisión estatal en marzo, Weinstein dio positivo a una prueba del virus. Ya se ha recuperado, dijo su vocero.

La demanda del jueves no incluye los nombres de las mujeres. The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que sea su voluntad.