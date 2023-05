“Nunca podemos estar a tiempo”: la molestia de Carlos con William por su retraso en la coronación

En todas las ceremonias en que participa la realeza, mucho más la coronación, el protocolo indica un estricto orden en el que el rey y la reina son los últimos en llegar y los primeros en salir. Así, al principio llegan los miembros de menor rango, para darles paso luego a los superiores, como el heredero al trono y su esposa, y el monarca y su consorte. Sin embargo, parece que el futuro rey William, príncipe de Gales, no es el más cumplido, en un país que tiene fama de ser el más puntual del mundo, y eso afectó la exactitud en los planes durante la coronación el pasado 6 de mayo.

Como aparecía en el programa de la ceremonia, que se podía descargar en páginas como la de la Abadía de Westminster, donde tuvieron lugar los actos, el príncipe de Gales, su esposa Kate Middleton y sus hijos, debían ser los penúltimos miembros de la casa real en llegar antes que los reyes, luego de que ya lo hubieran hecho los invitados, diplomáticos, funcionarios, miembros de otras casas reales y sus parientes de la realeza.

Sin embargo, cuando el rey llegó en la Carroza Jubileo de Diamante, junto con la reina Camilla, se encontró con la sorpresa de que los Gales no habían aparecido, por lo que tuvo que esperar por varios minutos a las puertas de la iglesia, en medio de la confusión de los millones de televidentes que no entendían por qué no se terminaban de bajar del coche.

Las cámaras alcanzaron a captar al rey haciéndole comentarios a su esposa. Él, que es conocido por su impaciencia y mal genio, se veía preocupado, pero, claramente, no se podía entender lo que decía.

Los príncipes de Gales llegando con retardo a la ceremonia. - Foto: Getty Images

Pues bien, el periódico Daily Star contrató a un experto en lectura de los labios, que dice haber descifrado las frases del real disgusto. “Nunca podemos estar a tiempo. Siempre hay algo.. Eso es aburrido”.

Otra experta, Jacqui Press, interpretó otros dichos del monarca en el momento en que se desplazaba del Palacio de Buckingham a la iglesia: “Estoy preocupado por el tiempo. Es decir, esta vez ha pasado más tiempo. ¡Mira!”. Se cree que hacía alusión a que los retrasos de William ya habían ocurrido, de acuerdo con Mailonline.com.

La familia real estaba aliviada de que Harry no se quedara para el almuerzo tras la ceremonia. - Foto: AP

Pero Carlos no tuvo disgustos solo por William sino también por Harry, el segundo de sus hijos con Diana de Gales. Si bien, luego de meses de debate, él asistió a la ceremonia, salió corriendo de esta rumbo al aeropuerto para reunirse con su esposa Meghan en California. Al parecer, intentaba llegar a tiempo para no perderse el cumpleaños de su primogénito, el príncipe Archie, quien ese mismo día llegaba a los 4 años. Una actitud que no le pareció del mejor gusto a su padre, según cronistas locales expertos en la realeza.

Luego de la aparición de la familia real en el balcón de palacio, había un almuerzo al cual Harry estaba invitado. Una fuente con información privilegiada le dijo al Daily Mail que los Windsor estaban aliviados de que el príncipe pelirrojo no estuviera. Sin embargo, parece que Carlos no compartía esos sentimientos y así lo dejó ver en el brindis en la mesa.

El príncipe Louis de Gran Bretaña reacciona durante el sobrevuelo de la Royal Air Force en el balcón del Palacio de Buckingham con miembros de la familia real, incluido su padre, el príncipe William, en el centro después de la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina Camila - Foto: AP

El testigo del Mail afirma que Carlos alzó la copa agradeciendo a todos aquellos que habían trabajado duro por ese día tan especial, pero les dedicó palabras especiales a sus nietos George, uno de sus pajes, Charlotte y Louis, hijos de William. Pero el momento más conmovedor, dijo la fuente, fue cuando brindó por aquellos que no estaban, una clara alusión a Harry, y le deseó un feliz cumpleaños a Archie “donde quiera que esté”.