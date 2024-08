OEA apoya a los venezolanos y pide que las marchas contra el régimen se realicen en paz

“Que la jornada de hoy sea para reconciliación y justicia, que los mensajes de odio sean desterrados y que aquellos que han sembrado el miedo, la represión y la muerte no encuentren eco en nadie . Que cada venezolano, venezolana que se exprese hoy en la calle encuentre solamente un eco de paz, una paz que refleje el espíritu de convivencia democrática, que es la única duradera”, sostiene el comunicado del organismo internacional.

También consideran que los actores de la comunidad internacional que han sido indulgentes con estos crímenes y que, por ende, deben velar para que no vuelvan a ocurrir. “Que haya un profundo significado de paz en las acciones de cada venezolano y venezolana, que no haya lugar para un solo represor ni para un solo reprimido. La “paz” de la represión, el temor, el terror, no es paz”, sostiene la comunicación.