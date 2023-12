Omisión criminal: AMLO abandona a los ciudadanos

“Cobran cuota a los ejidatarios, aserraderos, carniceros, minas, comerciantes, etc. para permitirles trabajar; en caso de que no paguen la cuota son secuestrados y en muchos casos ejecutados, fungen como intermediarios para la compra venta de productos (pollo, huevo, tortillas, cerveza, carne, arena, materiales, etc.) creando un monopolio y generando mayores ganancias para la organización”, se detalla en el informe titulado “Panorama Delictivo Estado de México enero 2022″, elaborado por el gobierno estatal y entregado a la SEDENA por el capitán Humberto Sánchez Chávez, Enlace SEMAR EDOMEX, Unidad de Análisis Táctico Operativo, del cual tengo copia.