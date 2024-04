OnlyFans: mujer le hace una propuesta indecente a un repartidor, pero es rechazada en plena transmisión en vivo

En el video publicado en el Instagram oficial de la joven se puede ver a la argentina grabando su rostro mientras le dice a un repartidor: “¿Querés subir un rato?”, a lo que el hombre le responde que no, pues tiene que seguir trabajando y “recién arranca”, después, ella responde resignada: “bueno, un gusto”

Anto Pane como se hace llamar en las redes sociales, aseguró que no tenía relaciones sexuales hace varios meses, “ya soy la madre Teresa de Calcuta, la virgen María”, dijo en forma de burla en el video que se hizo viral y logró decenas de reacciones en las plataformas digitales.

"Anto Pane": Porque compartió el momento donde la rechazó un delivery de Rappi: "Hace meses no tengo sexo, soy la Madre Teresa de Calcuta". pic.twitter.com/MdAKFVp3v3

Luego de las publicaciones que se hicieron virales se conoció un comentario de un usuario llamado Matías, asegurando que fue él la persona que había sido invitada a subir al apartamento de la influencer, pero que había rechazado la solicitud, “Hoy estaba haciendo Rappi y rechacé a Anto Pane que me invitó a coger”, aseguró.

Sin embargo, al ser consultada por Clarín, Antonela desmintió que fuera él el hombre que estaba en la puerta de su casa. “No, no es él, el pedido es diferente al que mostró y además me acuerdo de la cara y no era él”, dijo al medio argentino.