ONU discute situación de Venezuela y Guyana; presidente guyanés, Irfaan Ali, dice que acciones de Maduro “amenazan la seguridad internacional”

“Si permiten que Maduro sea exitoso en esta aventura, si permiten que él crea que tiene éxito en esto, ¿entonces quién sigue? En su mente, en su proceso de pensamiento, él verá esto como un medio realista de tomarse territorios. Y por eso tenemos que hablar de manera conjunta, contundente, sobre este tema y tenemos que hacerle entender a Maduro que esto no puede ser tolerado en la región”, dijo el presidente guyanés, Irfaan Ali, en entrevista exclusiva con SEMANA .

“Guyana y la ExxonMobil se tendrán que sentar con nosotros, cara a cara, más temprano que tarde”, aseguró Maduro este viernes durante un acto frente al palacio presidencial de Miraflores, donde mostró un mapa de Venezuela que incluía al Esequibo como territorio oficial y no como zona en reclamación, como normalmente era representado.

Desde Brasil, por su parte, el presidente Lula da Silva, que no obstante reforzó esta semana su presencia militar en sus fronteras con Guyana y Venezuela, aseguró: “Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto”.