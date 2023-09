Paracaidista con traje aéreo fue decapitado por el ala de un avión a los 20 segundos del salto

El horrible incidente ocurrió en julio de 2018, cuando Alain C. volaba su avión monomotor Pilatus para un par de buzos con traje aéreo sobre Bouloc-en-Quercy, cerca de Toulouse, donde trabajaba para una escuela de paracaidismo local.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Durante el juicio también se supo que el aviador de 64 años volaba con una licencia inválida después de violar algunas restricciones derivadas de una condición médica no especificada. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Alain se defendió ante el tribunal insistiendo en que no había hecho nada malo y que Galy “no siguió el rumbo esperado y nunca debería haber seguido ese rumbo”.

Según el piloto, Galy, ingeniero y paracaidista con 226 saltos en su haber, iba paralelo al avión, y Alain pensó que estaba “más al sur”. “Creo que mi trayectoria de vuelo tenía sentido”, testificó el piloto. “Esta ha sido la tragedia de mi vida, pero no tengo la culpa”.

