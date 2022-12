Experimentado paracaidista falleció tras chocar con unos cables de alta tensión

Horacio Andrés Bolognini era un experimentado paracaidista que falleció mientras practicaba el parapente. De acuerdo con la información publicada por el diario Crónica, de Argentina, los hechos ocurrieron en la zona del Aeroclub de la ciudad de La Plata, cuando el piloto chocó contra unos cables de la luz recibiendo una descarga eléctrica de cerca de 13 voltios. A pesar de que fue auxiliado por las autoridades en el lugar de los hechos, su cuerpo no respondió.

#Dato: Corregimos no fue una avioneta sino un parapente a motor que choco con cables de alta tensión que salen de la Termoeléctrica Barragán. Desde el Hospital Cestino confirman el fallecimiento del piloto #Ensenada pic.twitter.com/owGuD2gLGm — Ezequiel Jahir Oslé (@Turcolibia) December 13, 2022

Según las autoridades, el deportista fue trasladado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias a un centro médico donde fue declarado muerto. Las autoridades y los compañeros paracaidistas de la víctima no se explican qué fue lo que pudo pasar en el aire porque Bolognini tenía varios años de experiencia en este tipo de travesías y el parapente fue revisado antes y registraba buenas condiciones.

Emergencia en Estados Unidos

Hace unas semanas se conoció el caso de un paracaidista en Estados Unidos que chocó con una roca y estuvo a punto de morir. Los momentos de angustia vividos por el paracaidista quedaron registrados en video por algunas personas que presenciaron el hecho.

El hecho sucedió en Moab, Utah, y en las imágenes se puede ver cómo el paracaidista comienza a descender y se va golpeando con la montaña hasta el punto en que se queda colgando de una roca, prendido de la tela del paracaídas; en el fondo se puede escuchar a las personas asustadas por la caída del deportista.

Pues bien, medios locales informaron que, tras quedar colgado, el paracaidista quedó inconsciente y las personas que estaban evidenciando la situación llamaron a emergencias, por lo que, poco tiempo después, un equipo de rescate llegó a zona y logró salvar la vida del deportista.

“Aquí hay una vista más amplia del #BASEjump, con una vista completa del acantilado. Esto fue en Kane Creek Canyon, al suroeste de #Moab. Solo sé que el saltador BASE ahora está en estado crítico después de haber sido transportado por aire al hospital”, explica un usuario de Twitter que compartió el video con una vista más amplia, por lo que se pudo ver qué tan lejos quedó el deportista del suelo.

Paracaidista muere en Tennessee

Una tragedia enluta los ciudadanos de Jonesborough del estado Tennessee en Estados Unidos, luego de que un profesional del paracaidismo perdiera la vida tras caer en picada durante la ceremonia previa a un partido de fútbol en una escuela secundaria.

La víctima del accidente fue identificada como Richard Sheffield de 55 años de edad y era conocido como un experimentado paracaidista, que había sido convocado para realizar un acto de entretenimiento, el cual estaba previsto desarrollar antes de que se iniciara el partido.

Lastimosamente, el acto planeado por el experto no salió conforme a los planes y por causas que aún son materia de investigación, Sheffield tuvo que realizar un aterrizaje emergencia. En video quedaron registradas las maniobras que tuvo que realizar el hombre para tratar de controlar la situación. Sin embargo, el impacto con la tierra a alta velocidad fue mortal.

En el vídeo publicado por WJHL-TV se puede evidenciar como el descenso de Richard se realiza de manera descontrolada y aunque se ve el esfuerzo realizado por el hombre, no fue posible evitar el impacto a gran velocidad que termina con su vida.

Richard Sheffield deja a su esposa Kim Sheffield y dos hijos gemelos llamados Casey y Stacey. En diálogo con el canal News Channel 11, Kim Sheffield bastante conmovida, se refirió a la relación que llevaba con su esposo, además del respeto que tenía por la pasión de Richard.

“Simplemente, nos cuidamos unos a otros y sabes que somos solo una familia muy unida. Conoces a los niños, hablaban con su padre todos los días de camino al trabajo por las mañanas (...) Y Richard dijo que quiero saltar de un avión, ya sabes, como lo hizo papá y dijo que he descubierto cómo hacerlo y me voy a ir, si no quieres ir, está bien y dije bueno, lo intentaré”.