Video | Paracaidistas de la Fuerza Aérea fueron arrastrados por el viento en Sucre y pasaron fuerte susto

En un video de 19 segundos quedó registrado el momento de pánico que vivieron varios paracaidistas de la Fuerza Aérea Colombiana en el municipio de Coveñas, Sucre, cuando estaban haciendo maniobras de entrenamiento.

En las imágenes se ve cuando dos uniformados estaban descendiendo con sus paracaídas y una intensa ráfaga de viento hace que se desvíen. La comunidad, que está a unos metros del mar, grita con angustia. “Cayeron mal”, dijo una de las personas en la grabación.

Poco después apareció un tercer uniformado, quien se precipitó rápidamente y por poco impacta contra el techo de una vivienda de la zona.

Las autoridades emitieron un comunicado corto en el cual dieron más detalles del hecho y revelaron los nombres de los paracaidistas que pasaron el susto.

“La Fuerza Aérea Colombiana se permite informar que en actividades de entrenamiento de paracaidismo militar que se desarrollan en el municipio Coveñas, Sucre, un oficial y un suboficial de la especialidad de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas, fueron arrastrados por fuertes ráfagas de viento, lo que ocasionó que cayeran de manera no controlada sobre la línea de costa del municipio”, advirtió el comunicado.

Asimismo, señalaron que los militares afectados en el incidente fueron remitidos “de manera inmediata” a centros médicos para que evaluaran su condición de salud. Sin embargo, señalaron que después de la revisión clínica encontraron que estaban fuera de peligro y que su estado es “estable”.

La Fuerza Aérea informó que en Coveñas, Sucre, en actividades de entrenamiento, paracaidistas de la institución fueron arrastrados por fuertes ráfagas de viento, lo que ocasionó que cayeran de manera “no controlada sobre la línea de costa del municipio”. pic.twitter.com/jbDzPap7y0 — Laura Peñalosa (@laurispenalosa) March 21, 2023

De otro lado, comunicaron que también verificaron cómo se encontraban los civiles del sector de Coveñas donde se presentó el incidente y advirtieron que no encontraron personas heridas, ni tampoco daños materiales.

El accidente del helicóptero en Quibdó

El susto que pasaron los paracaidistas de la Fuerza Aérea en Sucre se dio a pocas horas de un accidente fatal que se reportó en zona urbana de Quibdó, la capital de Chocó.

En llamas encontraron la zona donde cayó el helicóptero. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Este domingo, 19 de marzo, un helicóptero del Ejército se precipitó en plena ciudad y dejó cuatro uniformados muertos.

“Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Ruben Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos”, aseguró el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter poco después de que se presentara el accidente.

Helicóptero que cayó en zona rural de Quibdó este domingo. - Foto: Fragmento de video publicado por @banpercie.

“Dentro de una operación de abastecimiento que cumplía la fuerza conjunta para llevarles el alimento a todos los soldados que cumplen misiones en el alto y bajo Baudó, se presenta este accidente trágico con un helicóptero de los cuales estaba abasteciendo”, dijo, por su parte, el coronel Héctor Alfonso, comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas Titán.

Así mismo, se conocieron varios testimonios de los civiles que se encontraban en la zona cuando ocurrió el accidente.

En el helicóptero que cumplía una misión de abastecimiento iban la Julieth García, el capitán Héctor Jeréz y los sargentos Johan Orozco y Rubén Leguízamo. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Fue horrible, di hasta lora con mi nieta, me la monté al hombro y pedí auxilio. Estaba sentada en el andén cuando vi que la hélice del helicóptero salió rodando, dije: ‘Se va a explotar el avión, se va a caer’. Todo el mundo salió corriendo; si ese piloto no hubiera sido ágil, la realidad sería otra, por él estamos vivos acá en La Playita. No sé como hizo, pero el helicóptero venía hacia los techos de las casas”, dijo una mujer que presenció el hecho.

Luego, a través de un comunicado, el Ejército Nacional dio detalles del hecho y les envió sus condolencias a las personas cercanas a los uniformados fallecidos.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente lo ocurrido y extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de nuestros cuatro militares. Al tiempo que, agradece a los ciudadanos que han manifestado su solidaridad y respaldo en este difícil momento”, señalaron en el comunicado.