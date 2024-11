Piden 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, quien drogó y permitió que más de 70 hombres abusaran de su esposa

Gisèle Pelicot autorizó que se transmitieran las imágenes que su esposo grabó durante décadas de encuentros sexuales no consentidos con decenas de hombres desconocidos. | Foto: AFP

“En 2024, ya no se puede decir: ‘Ella no dijo nada. Estaba de acuerdo’. Es algo de otra época”, insistió la fiscal Chabaud, para quien “los acusados no podían ignorar la ausencia de consentimiento” ni justificarse en un eventual acuerdo de su exmarido. La mayoría del resto de acusados, de entre 26 y 74 años de edad, también se enfrentan a hasta 20 años de prisión por violación agravada.