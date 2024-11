¿Puede Donald Trump pelearse con Elon Musk? Seis puntos de fricción entre el presidente de Estados Unidos y el magnate

“A mí también me gusta tenerlo aquí. Ha hecho un trabajo fantástico, (tiene) una mente increíble”, añadió. Pero ¿sobrevivirá este “bromance” a algunas diferencias políticas importantes y a sus propias personalidades? Estos son seis posibles puntos de fricción:

1. ¿Quién es el jefe?

2. Cambio climático

“El cambio climático es real. Abandonar París no es bueno ni para Estados Unidos ni para el mundo”, escribió entonces Musk en Twitter. El demócrata Joe Biden, sucesor de Trump y dentro de un par de meses predecesor, volvió a unirse al tratado en 2020. Se espera que Trump lo abandone nuevamente.

3. Transición energética

4. China