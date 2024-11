Donald Trump: la historia del magnate que regresa a la Casa Blanca, en medio de polémicas y graves líos con la justicia

No pasó mucho tiempo antes de que estableciera un acuerdo con varios bancos tras declararse en quiebra. S us deudas eran escandalosas: superaban los 1.000 millones de dólares.

Muchos recordaron en ese momento el caso de acusaciones de discriminación en alquileres de vivienda, de 1973. Ese año, el Departamento de Justicia demandó a Trump Management, empresa inmobiliaria de los Trump, por discriminación racial. Los señalamientos apuntaban a que la firma se negaba a alquilar apartamentos a personas afroamericanas. Y, aunque Trump no admitió culpa, la empresa llegó a un acuerdo que incluyó el compromiso de mejorar sus prácticas de alquiler.

Un video de 2005 muestra a Trump, en una conversación con el presentador de televisión Billy Bush, en la que hacía comentarios vulgares. El audio, filtrado por The Washington Post, generó indignación: “Agarrarlas por el coño”, se le escucha decir al ahora presidente. “Puedes hacer cualquier cosa”.

Consejo editorial de ‘The New York Times’ arremete contra Donald Trump: “Sigue siendo una amenaza a la democracia”

Durante más de una década sus aspiraciones quedaron guardadas. En 2004, lanzó The Apprentice ( El aprendiz), reality en el cual los participantes, que aspiraban a ser los empresarios del mañana, competían por la aprobación de Trump en un formato poco común para la época.

Polémica carrera política

La vida política del magnate es más bien reciente. Sus aspiraciones serias se presentaron en 2015. Parado en la Torre Trump, el republicano prometió que si llegaba a la Casa Blanca se comprometería a instaurar políticas fuertes ante la crisis migratoria y los problemas de droga que tenían con su vecino México. “ Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores, envía gente que tiene muchos problemas, traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas”, dijo en ese entonces.

Sería en plena carrera electoral que The Washington Post revelaría el video en el que se escuchan expresiones ofensivas de Trump contra las mujeres. Él no lo negó: ”Lo dije, me equivoqué y pido disculpas”.