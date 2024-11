Donald Trump o Kamala Harris: estas son las desconocidas historias de amor de los candidatos que aspiran a llegar a la Casa Blanca

Trump, fiel a su estilo excéntrico, no escatimó en gastos, pese a que su situación financiera hacía agua como empresario inmobiliario. Se sabe, por ejemplo, que la novia caminó hacia el altar con un traje de Christian Dior valorado en 150.000 dólares. Para Trump era ya su tercer matrimonio, después de una primera relación con Ivana Marie Trump, ya fallecida, una modelo, diseñadora y empresaria checa-estadounidense, con quien el expresidente viviría su ascenso como millonario, pero de quien se separaría de forma dramática, en 1992, después de 15 años juntos y tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric.

En su momento, cuando ya era casi un hecho el divorcio, Trump le confesaría a una periodista de The New York Times: “No puedo estar con una mujer que ya haya tenido hijos”, tal como lo reveló el polémico documental Trump An American Dream, de Netflix.