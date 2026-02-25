El gobernador de California, Gavin Newsom, figura del Partido Demócrata y posible candidato presidencial para las elecciones de 2028, recientemente presentó sus memorias en un acto en Nueva York.

Esta acción es considerada un paso previo necesario antes de lanzar una campaña a la Presidencia de los Estados Unidos.

El libro, titulado “Young Man in a Hurry” (“Un joven con prisa”), fue publicado con un año de retraso debido a los enormes incendios que a principios de 2025 asolaron su estado, indicó Newsom el martes por la noche.

El gobernador indicó que no es “uno de esos libros políticos que se escriben solo para adelantarse a algún ciclo del calendario”.

Las memorias “no son sobre el hombre político. Tratan sobre lo que me moldeó: los acontecimientos, las dificultades, las contrariedades, autoimpuestas y de otro tipo, las inseguridades, las ansiedades, los remordimientos”, insistió en el acto.

Newsom dijo que su libro no es un “plan de diez puntos para la renovación de Estados Unidos”. Pero criticó que los demócratas no hacen lo suficiente para ganar el debate público frente a los republicanos.

“A veces retrocedemos. Estamos a la defensiva, no nos lanzamos a la ofensiva”, afirmó. “Creemos que los hechos, por sí solos, van a imponerse. Que podemos ganar la discusión. Que podemos dar lecciones de moral. (Pero) eso ya no funciona con Donald Trump; tenemos que combatir el fuego con fuego”, aseveró.

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado por hacer fuertes declaraciones en contra de los demócratas.

Por su parte, Brian Arbour, profesor de Ciencias Políticas en la City University de Nueva York, sostuvo que las autobiografías de potenciales candidatos funcionan como “una especie de resumen” de sus puntos de vista y les permiten “controlar” la propaganda al margen de los ciclos noticiosos.

A sus 58 años, casado y padre de cuatro hijos, Newsom fue alcalde de San Francisco. Fuera de la política, hizo carrera en la vinicultura y la hostelería.

En las memorias, aborda su dislexia, así como episodios de su infancia junto a una madre con varios empleos y un padre juez, cercano a algunas de las personas más adineradas de California.

Otro posible candidato demócrata a la presidencia, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, publicó su propio libro a finales de enero. Los demócratas Cory Booker (senador por Nueva Jersey) y Andy Beshear (gobernador de Kentucky) se proponen hacer lo mismo más adelante.

