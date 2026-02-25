Estados Unidos

¿Nuevo aspirante a la presidencia de EE. UU.? El gobernador de California publica un libro que puede ser revelador

El libro puede ser un paso importante para una eventual candidatura presidencial.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

25 de febrero de 2026, 1:55 p. m.
El demócrata es un posible candidato presidencial.
El demócrata es un posible candidato presidencial. Foto: AP

El gobernador de California, Gavin Newsom, figura del Partido Demócrata y posible candidato presidencial para las elecciones de 2028, recientemente presentó sus memorias en un acto en Nueva York.

Donald Trump descartó otro mandato pero reveló quiénes serían sus sustitutos, uno de ellos es de ascendencia latina

Esta acción es considerada un paso previo necesario antes de lanzar una campaña a la Presidencia de los Estados Unidos.

El libro, titulado “Young Man in a Hurry” (“Un joven con prisa”), fue publicado con un año de retraso debido a los enormes incendios que a principios de 2025 asolaron su estado, indicó Newsom el martes por la noche.

Gavis Newsom ha tenido fuertes enfrentamientos con Donald Trump. Foto: Getty Images

El gobernador indicó que no es “uno de esos libros políticos que se escriben solo para adelantarse a algún ciclo del calendario”.

Las memorias “no son sobre el hombre político. Tratan sobre lo que me moldeó: los acontecimientos, las dificultades, las contrariedades, autoimpuestas y de otro tipo, las inseguridades, las ansiedades, los remordimientos”, insistió en el acto.

Newsom dijo que su libro no es un “plan de diez puntos para la renovación de Estados Unidos”. Pero criticó que los demócratas no hacen lo suficiente para ganar el debate público frente a los republicanos.

A veces retrocedemos. Estamos a la defensiva, no nos lanzamos a la ofensiva”, afirmó. “Creemos que los hechos, por sí solos, van a imponerse. Que podemos ganar la discusión. Que podemos dar lecciones de moral. (Pero) eso ya no funciona con Donald Trump; tenemos que combatir el fuego con fuego”, aseveró.

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado por hacer fuertes declaraciones en contra de los demócratas.

Por su parte, Brian Arbour, profesor de Ciencias Políticas en la City University de Nueva York, sostuvo que las autobiografías de potenciales candidatos funcionan como “una especie de resumen” de sus puntos de vista y les permiten “controlar” la propaganda al margen de los ciclos noticiosos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, haciendo campaña para el presidente Joe Biden. (Foto de BILL PUGLIANO / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)
Gavin Newsom, gobernador de California. Foto: Getty Images via AFP

A sus 58 años, casado y padre de cuatro hijos, Newsom fue alcalde de San Francisco. Fuera de la política, hizo carrera en la vinicultura y la hostelería.

En las memorias, aborda su dislexia, así como episodios de su infancia junto a una madre con varios empleos y un padre juez, cercano a algunas de las personas más adineradas de California.

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

Otro posible candidato demócrata a la presidencia, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, publicó su propio libro a finales de enero. Los demócratas Cory Booker (senador por Nueva Jersey) y Andy Beshear (gobernador de Kentucky) se proponen hacer lo mismo más adelante.

*Con información de AFP.

Sarampión en Estados Unidos, cifras alarmantes.

Disparados casos de sarampión en Estados Unidos, expertos preocupados por cifras récord

Millones de personas enfrentan alertas por congelamiento y posibles impactos en agricultura, servicios y vida cotidiana.

Florida en shock: ola de frío ártico activa alertas de congelamiento para millones

EE.UU.

La medida que podría tomar Estados Unidos para la construcción de muro fronterizo

Latinos calificados replantean su futuro ante la incertidumbre en Estados Unidos

El sueño americano se enfría: talento latino explora nuevas rutas en Europa

Él es el colombiano de 111 años que sería la persona más vieja de Estados Unidos y uno de los más longevos del mundo

La gente camina por Times Square en medio de una tormenta de nieve el 23 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York

Así puede seguir en vivo la tormenta de nieve en Nueva York

Las mujeres que aborten tendrían pena de muerte en EE. UU.: polémica en el país norteamericano

Amazon lidera la facturación mundial por primera vez, superando a Walmart gracias a su crecimiento digital.

Por primera vez Amazon supera a Walmart y se convierte en la empresa con mayor facturación del mundo

Aterradora tormenta invernal tiene en jaque a Nueva York: la peor en una década

