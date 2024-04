“Que el mundo nos escuche”: María Corina Machado llama a protesta mundial para elecciones libres en Venezuela

María Corina Machado manifiesta que sin ella no puede haber elecciones. El régimen de Maduro asegura que la inhabilitación es legal. | Foto: AFP

“Queridos venezolanos que están en el exterior, los venezolanos tenemos derecho a elecciones limpias y libres, no tenemos que conformarnos con nada menos de lo que tienen otras naciones democráticas y hemos avanzado muchísimo con las primarias, le demostraremos al mundo la fuerza que tenemos para lograr este cambio ”, dijo Machado.