¿Qué le sucedería a Colombia y a América del Sur si sube el nivel del mar por efectos del cambio climático?

Los constantes sismos por los que ha pasado el país, como el del pasado miércoles de magnitud 6.6 que se sintió en la frontera entre Colombia y Panamá, el cual asustó a varias poblaciones y puso en alerta a las autoridades de socorro; o los vientos huracanados a los cuales el Caribe está acostumbrado a que sucedan entre agosto y septiembre, son referentes de que la tierra está viva y por ende no se pueden controlar humanamente, aunque, ¿pasa lo mismo con el calentamiento global?

Si bien es cierto que la tierra ha pasado por varias eras en las cuales las condiciones climáticas van de la mano con el proceso de destrucción y regeneración de la vida, el cambio climático actual es una excepción a la regla, debido a que la actividad humana ha acelerado los periodos cíclicos de cambio de temperatura en la Tierra.

Los cambios se están viendo, pero no se ha hecho suficiente para contener o prevenir estos cambios abruptos en el clima, como, por ejemplo, la nación oceánica de Tuvalu, que está futuramente cercana de hundirse por el incremento del nivel del mar. Siendo esta una realidad, ¿qué pasaría si el nivel del mar subiese paulatinamente en Colombia y en el resto de América del Sur? Un video, que se ha vuelto viral en TikTok, se ha encargado de ilustrar el tema.

Río de Janeiro sería uno de los primeros centros urbanos en desaparecer. - Foto: Germán Montes

Lo primero, de acuerdo con dicha publicación (ver video al final de la nota), que pasaría sería que el agua de los océanos, en este caso el Atlántico, subiría su nivel lentamente y se adentraría por medio del Río Amazonas, por Brasil, y el Río de la Plata, en Argentina. En esta etapa el agua estaría 60 metros más arriba de lo que actualmente está, por lo tanto las ciudades costeras, como Buenos Aires y Montevideo desaparecerían rápidamente. Aquí las ciudades de la costa Caribe y Pacífica de Colombia, como Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, estarían bajo el agua.

Luego, cuando el agua haya subido entre 80 y 100 metros, los países de Bolivia y Paraguay contarían con costa, ya que el Río de la Plata se convertiría en un pequeño mar. Seguidamente, al llegar el agua a más de 120 metros, este río comenzaría a dejar bajo el agua al interior de Brasil.

Llegando los 180 metros, la unión terrestre entre Panamá y Colombia no existiría, por lo cual América del Sur se separaría de la del Norte. Para este momento, las naciones enteras de Paraguay y Uruguay se encontrarían también bajo las aguas del Océano Atlántico.

El agua, al tener una elevación de más de 360 metros, convertiría a Brasil y a Venezuela en islas, con unas pequeñas elevaciones en su interior. Por el momento, la Cordillera de Los Andes, y sus poblaciones, permanecerían intactas. Guyana, Surinam y la Guayana Francesa estarían bajo el agua en este momento.

Al llegar a los 1500 metros de subida del agua, Brasil habría desaparecido por completo, dejando pequeñísimas islas, lo que igualmente le sucedería a Venezuela. El sur de Chile, y casi la totalidad de Argentina desaparecerían completamente.

La geografía de la nación argentina no pasaría desapercibida frente al aumento del nivel del mar. - Foto: REUTERS

Cercanos a los 2.000 metros de aumento del nivel del mar, solo quedan reconocible la Cordillera de Los Andes, todas las ciudades que se encuentren por fuera de este corredor se encontrarían bajo el agua, como las grandes capitales de Lima, Santiago de Chile y Caracas.

Al llegar a los 3.000 metros, las ciudades de Bogotá y Quito se encontrarían en las profundidades del agua, y Los Andes pasarían a convertirse en una isla montañosa con pequeños archipiélagos en donde estaban Ecuador y Colombia. Por su parte, una pequeña porción de Bolivia, Perú y Chile seguirían sin hundirse.

Aunque es natural que la tierra pase por procesos climáticos, no es normal que sean tan repentinos. - Foto: REUTERS

Este hipotético caso crea una conciencia colectiva sobre los efectos que puede causar el cambio climático directamente en la sociedad sudamericana con el derretimiento de los polos y con el aumento de los niveles del agua. A pesar de que este posible momento no se dé cercanamente, establece un precedente para conocer las consecuencias de no actuar oportunamente frente al calentamiento global.

Aquí puede observar el modelo con más detalle: