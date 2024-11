¿Qué viene ahora para la economía con Trump como presidente?

Para Trump el margen de maniobra no es muy alto. Las razones son varias: primero porque la inflación persiste y, de hecho, la Reserva Federal ha sido cautelosa a la hora de reducir las tasas de interés.

Joe Biden tuvo que hacer frente a un aumento descontrolado de los precios que no solo fue un fenómeno de Estados Unidos, sino en todo el mundo, por las presiones logísticas, geopolíticas y de aumento del consumo, tras la pandemia. La inflación creció hasta un techo de 9,1% en 2022, cifra no vista en cuatro décadas. Desde entonces, y como consecuencia de una agresiva política monetaria, la Reserva Federal llevó las tasas del 0% al 5,5%, en apenas un poco más de un año.