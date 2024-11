Estos son los principales impactos económicos para Colombia frente a las elecciones en Estados Unidos

Ahora bien, una eventual descertificación tendría un impacto alto porque no solo enviaría un mensaje de que Colombia ya no sería aliado en la lucha contra el narcotráfico, sino que se suspenderían programas de cooperación y apoyo financiero, además de ser un golpe reputacional para el país.

De otro lado, un plan de choque público-privado para algunos sectores. Adicionalmente no perder las oportunidades que tenemos para fomentar las exportaciones en sectores claves para el país como el agrícola e industria manufacturera. Reducir los costos de producción –en parte, la inflación alcanzada está basada en los costos de producción- por lo que son importantes acciones para bajar aranceles a insumos necesarios que Colombia no produce, dar confianza y viabilidad al tejido empresarial para que se dé inversión en la formación bruta de capital y generación de empleo. Recuperar la inversión privada en sector minero energético y eliminar la incertidumbre. Sin inversión no habrá crecimiento ni podremos alcanzar las metas de empleo que el Gobierno se ha fijado. Y destrabar los cuellos de botellas del sector privado, facilitando trámites, procesos y permisos en entidades. También es indispensable que se vaya más allá de atraer y retener, hay que maximizar su impacto en el desarrollo del país y para ello se necesita de una colaboración entre sector público y el privado.

Avanzar en este escenario también contribuirá a una mejora en la calidad y pertinencia de los puestos de trabajo al contribuir al beneficio generalizado de la sociedad, las empresas y el desarrollo económico en general. Por este motivo, incentivar la competitividad del sector privado es fundamental para avanzar en el frente laboral y de propiedad intelectual en el país y para que eso se logre es indispensable que el Senado de la República corrija el rumbo de la reforma laboral para que responda verdaderamente a todos estos desafíos y no sea un mosaico de regímenes especiales que limiten la competitividad nacional, no incentive la creación de empleo y perpetúe la informalidad.

M.C.L.: Las reformas si bien son necesarias, y en eso hay un consenso, requieren de una amplia discusión que permita tener reformas que sean resultado del debate respetuoso para llegar a consensos que atiendan las necesidades de todos los actores, que representen a todos los colombianos, no a unos pocos. El objetivo debe ser el crecimiento y desarrollo de Colombia y no su descalabro que genere daños irreparables no solo para los nacionales sino para los internacionales, por cuenta de los cambios contractuales, y ese es un interés no solo de Estados Unidos, de todos los países con los que Colombia tiene relaciones.