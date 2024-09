Cumbre empresarial entre Estados Unidos y Colombia: más de un centenar de compradores norteamericanos llegan al país

Dentro de este resultado, el sector no minero-energético presentó un alza de 6 %, registrándose en US$ 4.884,5 millones, siendo el agro el rubro que más jalonó el intercambio comercial, pasando de US$ 2.485,8 millones en los primeros siete meses de 2023 a US$ 2.653,6 millones en el mismo periodo de este año, mostrando un incremento de 6,8 %. Por su parte, las manufacturas crecieron 5,1 % por valor de US$ 2.230,6 millones, de acuerdo con la entidad.