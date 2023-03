“Quiero dinero”: diseñadora colombiana aparece en Dubái bailando con la capturada ‘muñeca de la mafia’ en escándalo de PDVSA

En medio del escándalo por el robo a PDVSA, el fiscal venezolano William Tarek Saab hizo una alusión a la famosa novela colombiana: Las muñecas de la mafia. La recordó para contar cómo había mujeres en este entramado que al mejor estilo de esa novela, pero “al peor estilo de una red de prostitución, participaron en estos hechos legitimando capitales y lavando dinero”. Una de ellas, la única capturada, es Johana Torres, conocida como la ‘reina de las frutas’ por haber aparecido así en una enorme valla en Caracas para promocionar un restaurante.

En sus redes sociales, Torres no ocultaba los lujos y las excentricidades con las que vivía. La justicia la acusa de haber “conformando una estructura delictiva compuesta por una red de testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron a la pareja obtener contratos otorgados a dedo por PDVSA”.

Torres nunca tapó que vivía en medio de lujos. En su cuenta de Instagram publicaba sus viajes por Dubái y su vida llena de yates, joyas y ropa de marca. El portal oficialista La Tabla asegura que tenía “mansiones en Venezuela y EE. UU., un avión Beech Aircraft, con matrícula YV2735 (que colocó a nombre de una tía) yates y una flota de camionetas y motos de alta cilindrada”.

En sus publicaciones, sin embargo, llama la atención una celebración en Dubái en la que comparte con la diseñadora colombiana Blanca Arroyo. Esas reuniones fueron publicadas por la misma exitosa diseñadora en Instagram.

En este video, ambas mujeres aparecen bailando la canción dinero de Jennifer López. Las dos hacen gestos para imitar el conteo de billetes, mientras la cámara enfoca fajos de dólares y euros, y lo que parecen ser lingotes de oro. Todas se ríen y siguen danzando en la terraza, mientras el aire de Dubái les mueve el cabello. “Yo quiero, yo quiero dinero”, suena en la canción de fondo.

Las imágenes fueron publicadas por los medios venezolanos y la diseñadora colombiana escribió una respuesta. “Mi trabajo es vestir a las mujeres… No andar chismoseando de dónde sacan la plata”, dijo. Y agregó que no tiene nada que ver con los hechos de PDVSA.

Este fue su escrito

“RESPETEN YO NO TENGO NADAAA QUE VER CON ESO! RESPETO EL DINERO O LOS INGRESOS DE CADA PERSONA, JAMAS PREGUNTO NADA! YO TRABAJO Y CUENTO CON LO QUE TENGO EN MI BOLSILLO.

El que está esperando que otro le pague es el que está pendiente de lo que otro tiene. Jamás NADIE puede decir que me dio o me pago algo. ¡Jamás! Soy independiente desde que tengo 20 años, y he trabajado incansablemente, y todo el mundo lo sabe. Si tengo para un café, me lo tomo, si no tengo… NOOOO! Jamás me he puesto ni siquiera una cosa prestada. Yo he tenido una excelente educación y estudio todos los días. Si tengo dinero no hago escandalo; si no tengo, no me lamento… ese es mi gran virtud.👊 En pandemia, donde el 80 % de TODO mi dinero (fue) a los habitantes de la calle en la ciudad amurallada, todos los días repartía alimento y me encargué de la gente (que) quedó desprotegida y sin casa; sin pensar en mi futuro. Sola me levante nuevamente! Lo he dado TODO en mi trabajo y como persona… regalé hasta mi cama, siempre he sido generosas y sin medida. POR ESO ME VA EXCELENTE. TODO COLOMBIA LO SABE, que doy al punto de quedar casi sin nada. DUELALE AL QUE LE DUELA! YO trabajo incansablemente y hago con mi dinero lo que me de LA GANA! Lo que otro haga con su dinero no es mi problema. Ok. RESPETO. Ando donde quiera y con quien quiera siempre ha sido mi consejo para todos, trabajen y tengan lo suyo sin envidiar a nadie ni juzgar. Ocupen la mente, existe tanto por hacer, dejen el desocupe, aprendan un arte!… Dejen de esperar tanto de los demás. Pido por favor a todos los medios de comunicación de Venezuela que me desvinculen; yo soy diseñadora, amo y respeto a mis amigas, que además son clientas, las atiendo a todas por igual. MI TRABAJO ES VESTIR A LAS MUJERES… No andar chismoseando de dónde sacan la plata”

¿Jaque-mate? Nicolás Maduro entrega a Tareck Al Aissami, ministro de Petróleo, alfil del chavismo y mano derecha del régimen

Un ultrapoderoso del chavismo ha caído. Y de qué manera. El hombre dueño de la gallina de los huevos de oro del régimen de Nicolás Maduro terminó dando un paso al costado, empujado por su propio jefe y cargando la más pesada de las acusaciones encima. “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió en un sencillo trino Tareck Al Aissami, el ministro de Petróleo venezolano.

Lo que había detrás, sin embargo, era enorme. El propio Maduro y su llamada Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC) lo pusieron contra las cuerdas. En el país se habla de una purga contra los llamados “intocables”. Con el ministro, salieron 19 colaboradores del Palacio de Miraflores. La razón sería un multimillonario desfalco en las finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La cifra de lo que habría sido el robo es impresionante: 3.000 millones de dólares.

Maduro no salió a exculpar a quien era su hombre fuerte. Por el contrario, aseguró que había decidido “aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar, como resultado, el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia”, dijo. El líder venezolano reafirmó que Tareck era un “militante revolucionario” dispuesto a cooperar con la investigación, pero recalcó que no le temblaría la mano para “desmembrar” a las “mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico”. El petróleo, la principal en mira.

Tareck El Aissami renunció esta semana como ministro de Petróleos de Venezuela. - Foto: AP / Matias Delacroix

Ser el líder del crudo en Venezuela es sinónimo de ser el dueño del billete. El régimen que tiene bloqueos y los ojos de Occidente encima no se ha podido financiar de otra manera. “Pese a la crisis económica sostenida que ha tenido Venezuela, el principal producto de exportación de los venezolanos y el principal recurso del que depende su economía es el petróleo”, explica el periodista venezolano Roberto Déniz, fundador de Armando.info, un portal que le ha seguido el rastro a sus turbios negocios.

Aun cuando corren ríos de dinero por cuenta del crudo, este no puede ser movido por el sistema financiero, dadas las prevenciones del mundo frente a Venezuela. Por eso, este medio ha publicado cómo se ha lavado esa plata en medio de operaciones fantasmas. Incluso Armando.info cree que el desfalco puede ser mayor. “Casi un centenar de compañías ―la mayoría de origen desconocido y currículum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo― han sido utilizadas por PDVSA como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos”, sostiene una de sus investigaciones.

Tras años de seguirles la pista, los periodistas concluyeron que “el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares”. El esquema de esa compañía ha funcionado por años buscando el pago en efectivo o en especie, dado que sus cuentas están bloqueadas. Muchos pagos quedaron en cuentas por cobrar y hoy la justicia de ese país investiga a dónde se esfumó tantísimo dinero.

En Venezuela, el saqueo de la empresa era un secreto a voces. El medio de oposición Tal Cual recogió las versiones de los gremios trabajadores de la industria. “Nosotros teníamos meses advirtiendo lo que estaba pasando en la industria, pero no nos hacían caso, el robo de los 3.000 millones de dólares se pudo evitar”, expresó Juan Salazar, presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros. “Se robaron el dinero unos falsos revolucionarios, mientras los trabajadores estamos pasando penurias. Conocemos la industria como nadie, es hora de cambiar el modelo y aceptar la participación obrera”, agregó el secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), Raúl Parica.

De izquierda a derecha: Nicolás Maduro y Tareck El Aissami, quien renunció a ser ministro de Petróleo de Venezuela. - Foto: AFP

De manera paradójica, Maduro nombró inmediatamente a Pedro Tellechea, presidente de la saqueada PDVSA. Llama la atención que sea un personaje con quien Al Aissami trabajó hombro a hombro el llamado a ser su sucesor. Pocos creen que se trate solamente de una cruzada anticorrupción, en un Gobierno en el que el propio Maduro está acusado de graves cargos, como liderar el llamado Cartel de los Soles.

La principal hipótesis de esa cacería es un guiño a los Estados Unidos. Así lo cree, por ejemplo, Julio Londoño, excanciller y decano de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. “Ha sido un conocido corrupto que ha ocupado todos los cargos. Del círculo de Chávez y luego de Maduro. Se le quitó la visa a Estados Unidos. A Maduro no le conviene, frente a Estados Unidos, tenerlo tan cercano ante las elecciones de 2024”, sostiene.

Según el Ministerio Público de Venezuela, son casi 30 las investigaciones sobre PDVSA desde 2017. - Foto: AP / Ariana Cubillos

El Gobierno de Biden ha llevado una silenciosa estrategia de acercamiento con el régimen venezolano. Ha levantado algunas sanciones, e incluso The New York Times ha dicho que no descarta la posibilidad de que le levanten el veto al petróleo de este país. La sacada de Tareck Al Aissami es vista como la entrega en bandeja de plata de uno de sus manjares más deseados. “Tareck parecía ser uno de los jugadores que articulaba la dinámica con los regímenes del mundo árabe, turco, persa; era el que ayudaba a Venezuela a evitar el sistema internacional para mover cantidades enormes de dinero”, explica Ronal Rodríguez, líder del proyecto Radar Colombia Venezuela. A ojos del Tío Sam, Al Aissami era el vínculo de Maduro con los regímenes más dictatoriales del mundo. En este espectro, Hezbollah era el grupo con el que más se le señala de tener contactos.

La justicia norteamericana lo tenía entre ojos desde hace tiempo. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro y está incluido en sus listas. “Al Aissami fue señalado también por autoridades internacionales de facilitar, por ejemplo, la emisión de pasaportes venezolanos a ciudadanos que no eran venezolanos sino ciudadanos del Medio Oriente”, recuerda el periodista Roberto Deniz. Sobre él también pesa una sentencia por narcotráfico de una corte de Manhattan.

Según el relato del periodista Guillermo Reyes, quien escribió una biografía de Alex Saab, fue el mismo Chávez el que presentó al polémico empresario barranquillero con Tareck. En la foto Alex Saab. - Foto: reuters

Tellechea es un personaje cercano a Colombia. Fue el encargado de restablecer la presencia de Monómeros en el país. También, según el relato del periodista Guillermo Reyes, quien escribió una biografía de Alex Saab, fue el mismo Chávez el que presentó al polémico empresario barranquillero con Tareck. Fue esa cita, que medió Piedad Córdoba, la que llevó a Saab a entrar en el sanedrín del chavismo.

“A partir de ese momento, Alex Saab, un empresario quebrado, por quien nadie daba un peso en Barranquilla, empezó una laboriosa conquista de un gobierno manirroto ―también a la deriva― que delegaba en amigos y extraños ―sin evaluar experiencia ni responsabilidad― casi todas sus operaciones de supervivencia inmediata”, escribe Reyes en su libro.

Por otro lado, el experto Rodríguez explica que la salida del ministro corresponde a una dinámica que tiene la revolución bolivariana para ejercer el poder. Según él, “Hugo Chávez permitía que sus funcionarios hicieran actos de corrupción, pero cuando alguien quería salirse lo acusaban con esa misma información”.

Así sucedió por ejemplo con quien era su hombre de confianza, el general Rafael Baduel. El militar era tan leal a Chávez que fue quien lo rescató del fallido golpe de Estado de 2002 que lo sacó de la presidencia 48 horas. Pero en 2007, el comandante de las Fuerzas Armadas expresó sus desacuerdos con el Gobierno, en medio del referendo con el que Chávez quería asegurar su reelección indefinida. Le costó muy caro. Fue detenido, acusado y sentenciado en 2010 por “sustracción de dinero de las Fuerzas Armadas”. Murió en prisión. Nadie se atreve a especular aún si el otrora todopoderoso Tareck Al Aissami correrá una suerte similar.