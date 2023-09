Relevo en la dirección de la CAN: asumió como nuevo secretario general el excanciller peruano Gonzalo Gutiérrez Reinel

Jorge Hernando Pedraza, político boyacense, quien ejerció la secretaria general de la CAN hasta el pasado mes de mayo. | Foto: CAN

Como parte de su compromiso con la región andina en el marco de su nuevo cargo, el ex jefe de la cartera de asuntos exteriores de Perú señaló la importancia de avanzar sobre lo construido en materia de integración regional, manifestando su interés en “trabajar por una CAN que pueda llegar a la vida del ciudadano andino”, reconociendo que con el avance de los tiempos, los desafíos que supone la integración andina son mayores y requieren de un trabajo mancomunado de los diferentes estamentos de los países que componen la organización que entró a dirigir por el próximo quinquenio.

El nuevo dirigente de la CAN recordó la importancia del organismo cuyo norte ahora está en sus manos, señalando la importancia de la cooperación y el trabajo mancomunado con los gobiernos de los cuatro países que componen el organismo, así como de aquellos países que cuentan con un status especial en el marco de la organización en calidad de aliados estratégicos; siendo uno de ellos Turquía, afirmando a la vez la importancia de la voluntad de los diferentes estados para el cumplimiento de las metas trazadas desde la CAN.

La elección del ex canciller peruano como nuevo secretario general de la CAN, había sido anunciado en el marco de la sesión ministerial de principios del mes de agosto, evento organizado en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina en la ciudad de Lima, Perú.

Un hombre clave en las relaciones internacionales para la CAN

En cuanto a su formación profesional, la CAN destaca que su nuevo secretario general es “licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Política Internacional Pública por el School of Advanced Internacional Studies de la Johns Hopkins University en Washington DC”, al igual que estudios de postgrado en el London School Of Economics and Political Science del Reino Unido y estudios en el JFK School of Government de la Universidad de Harvard.