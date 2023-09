Revelan dolorosa carta enviada por Rodolfo Sancho a la familia de Edwin Arrieta; esto dijo sobre su hijo

Mientras la familia del cirujano colombiano está a la espera de justicia, las pruebas fueron concluyentes en señalar como único responsable a Sancho. Por ello fue que la Policía tailandesa sugirió el máximo castigo; sin embargo, no se ha definido exactamente el delito por el cual será inculpado y, mientras se conoce, son varias las posibilidades.

Poco después de revelarse el crimen, el entonces abogado de los colombianos, Miguel González, dijo que esta familia buscaba una sentencia “ejemplar”, pero no a muerte por sus tradiciones religiosas. Hace algunas semanas, la mamá de Arrieta expresó su dolor y el pedido para poder darle “cristiana sepultura”.

Carta de Rodolfo Sancho a la familia Arrieta

La mujer dijo que no había mencionado previamente esa carta al no estar segura de si el remitente era quien decía ser. Pero tras su viaje a España, la colombiana aseguró constatar la procedencia del número y, en ese sentido, compartió el texto con ese programa.

“Hola Darling, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. (...) No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado”, decía la parte inicial del mensaje, recogido por RTVE.