Revelan última foto de tripulantes que murieron en el sumergible ‘Titán’, fue tomada justo antes de la tragedia

El mundo sigue consternado por lo ocurrido con el sumergible ‘Titán’, que cobró la vida de cinco personas, tras una “implosión catastrófica” el 18 de junio. Lo que comenzó con una travesía terminó en tragedia, cuando se perdió el contacto con la nave menos de dos horas después de su descenso y empezó una búsqueda contra el tiempo.

Fueron cuatro días de tareas prácticamente ‘incesantes’ para hallar cuanto antes el sumergible y a sus tripulantes con vida. Se trató de una labor en la que cada minuto fue crucial, pues el artefacto solamente tenían 96 horas de oxígeno; sin embargo, en medio de las investigaciones, no se descarta que la implosión haya ocurrido el mismo día de la expedición.

El sumergible Titán operado por OceanGate Expeditions se sumerge en una fotografía sin fecha. - Foto: Reuters / OceanGate Expeditions/Folleto

Ahora las indagaciones, que por su cuenta adelantan autoridades canadienses y estadounidenses, buscan determinar las causas de ese final y si hubo fallas técnicas que pudieron evitarse. De hecho, tras lo ocurrido empezaron a conocerse detalles de posibles advertencias ‘ignoradas’ sobre la seguridad de ese artefacto.

Última foto de tripulantes

A dos semanas del infortunio, trascendió la que sería la última foto del pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, dos de los cinco individuos que aquel domingo emprendieron una travesía para detallar los restos del Titanic. Aquel trayecto no debía durar más de ocho horas (entre el lapso de bajada, exploración y ascenso).

📷 Revelan fotografía de Shahzada Dawood y su hijo Suleman, previo a embarcarse en el sumergible que implosionó en el fondo del Océano Atlántico en una expedición a los restos del Titanic. pic.twitter.com/N6XmrEZZTo — quiero tv (@quierotv_gdl) July 4, 2023

En el caso de los Dawood, su viaje a los vestigios del transatlántico había sido pospuesto por la pandemia de coronavirus. En la fotografía, que según medios internacionales corresponde a la última de ellos con vida tomada por Christine, la pareja del empresario, se les ve con una sonrisa y un equipo de protección (este incluía guantes, cascos y chalecos).

“Simplemente no teníamos idea”

En conversación con The New York Times, Christine contó que había mantenido sus dudas respecto a la seguridad del ‘Titán’. “Ese lado de la ingeniería, simplemente no teníamos idea. Quiero decir, te sientas en un avión sin saber cómo funciona el motor”, recogió de sus declaraciones el diario británico Daily Mail.

Shahzada y Suleman Dawood, desaparecidos del sumergible Titán - Foto: AFP

Christine reveló que, en dicho diálogo, el propio CEO de la compañía OceanGate, Stockton Rush, había viajad a Londres para reunirse con los pakistaníes e intentar convencerlos de participar en la travesía, pues tenía plena certeza en su vehículo marítimo. Así fue como esa familia voló a Canadá el 14 del mes pasado, cuatro días antes de la tragedia.

Stockton Rush, tripulante del sumergible Titán. - Foto: AFP

Inicialmente, era ella quien iba a explorar las profundidades junto a su esposo, en su iniciativa previa a la pandemia; no obstante, para este año, su hijo Suleman ya tenía la edad para participar. En el trayecto del 18 de junio, el joven también buscaba romper un récord al armar un cubo de Rubik.

El último mensaje de otro pasajero

En su cuenta de Instagram, otro de los exploradores a bordo era el empresario y aviador británico, Hamish Harding, quien había expresado su entusiasmo por hacer parte de la misión. El ‘amante’ de las aventuras hizo parte de un viaje al espacio en 2022, en un vuelo de Blue Origin (del magnate Jeff Bezos).

El explorador británico Hamish Harding se encontraba entre los tripulantes del Titán. - Foto: Instagram: @actionaviationchairman

“Estoy orgulloso de anunciar finalmente que me uní a @oceangateexped para su misión como especialista en el submarino que se dirige al Titanic. Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta sea la primera y única misión tripulada (…) en 2023. Se acaba de abrir una ventana climática y mañana intentaremos bucear”, fue su última publicación.

“Comenzamos a navegar desde St. Johns, Newfoundland, Canadá, ayer, y estamos planeando comenzar las operaciones de buceo alrededor de las 4 a. m., mañana por la mañana. Hasta entonces, tenemos muchos preparativos y sesiones informativas que hacer. El equipo del submarino tiene un par de exploradores legendarios”, añadió.