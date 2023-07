Extrabajador de OceanGate habría advertido su preocupación por “fallas” de seguridad en el submarino Titán que implosionó

OceanGate, fabricante del submarino Titán que planeaba visitar los restos del Titanic, habría despedido a un miembro de su personal, luego de que revelara información sobre la seguridad de la embarcación. De acuerdo con el diario DailyMail, David Lochridge, ex director de operaciones marinas de la empresa, envío un correo a Rob McCallum, para advertir sobre las presuntas fallas que presentaba el submarino, en ese momento, durante su proceso de construcción.

Sin embargo, pese a las advertencias y preocupación del extrabajador “desde la planta de producción, durante la segunda mitad de 2017″, sus palabras, al parecer, no fueron escuchadas, ante el “impulso” de sacar la embarcación para iniciar las pruebas.

El sumergible Titán, operado por OceanGate Expeditions, se sumerge. Fotografía sin fecha. - Foto: Reuters / OceanGate Expeditions/Folleto

David Lochridge, quien hizo parte de OceanGate Expeditions entre 2015 y 2018, ejecutó un “informe de inspección” y dejó por escrito sus dudas al difunto Stockton Rush. No obstante, en el documento fueron analizados “detenidamente casi todos los aspectos importantes del sumergible y llegó a la conclusión concreta de que no era seguro bucear”, detalló el medio citado.

Luego, OceanGate toma la decisión de despedir a Lochridge. De hecho, la empresa demandó al exempleado ese mismo año (2018), alegando que había incumplido con su contrato de trabajo al revelar información confidencial a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, en el momento en el que presentó la denuncia ante la agencia.

“No quiero que me vean como un chismoso, pero me preocupa que se mate a sí mismo y a otros en la búsqueda de aumentar su ego”, escribió Lochridge sobre Rush, según afirma un nuevo informe de The New Yorker, reseñado por DailyMail.

Dentro del informe, el ingeniero continuó, en su escrito por correo: “Me consideraría bastante atrevido cuando se trata de hacer cosas peligrosas, pero ese submarino es un accidente a punto de ocurrir”.

El submarino se perdió cerca de los restos del Titanic. - Foto: Reuters

En el documento realizado por el extrabajador de OceanGate, revelado por DailyMail, Lochridge fue contundente con su mensaje donde manifestó que el Titán “necesitaba más pruebas”, diciendo que los pasajeros podrían estar en peligro cuando alcanzara “profundidades extremas”.

“La comunicación verbal de los elementos clave que he abordado en mi documento adjunto, se ha descartado en varias ocasiones, por lo que siento que ahora debo hacer este informe para que haya un registro oficial”, escribió sobre el submarino.

Luego, agregó: “Hasta que se implementen y se cierren las acciones correctivas adecuadas, Cyclops 2 (Titán) no debe ser tripulado durante ninguna de las próximas pruebas”.

Además, varios empresarios enviaron una carta a OceanGate en 2018 expresando reservas sobre la seguridad del submarino, señalando que el enfoque “experimental” pudiera tener resultados potencialmente “catastróficos” que podrían afectar a la industria.

El sumergible desapareció el domingo, 18 de junio de 2023, a unos 700 kilómetros de la costa de Newfoundland. Perdió el contacto con la superficie menos de dos horas después de iniciar la inmersión y los expertos estiman que el oxígeno a bordo podría durar hasta 96 horas, en el mejor de los escenarios.

Imágenes de fallecidos por implosión del submarino y Jamie Frederick quien anuncia la muerte de los tripulantes - Foto: AFP, AP

El transatlántico de lujo ‘Titanic’ se encuentra a unos 600 kilómetros de la costa de Newfoundland, en Canadá, a una profundidad de 3.800 metros bajo la superficie marina. Su naufragio se produjo en 1912 y se saldó con más de 1.500 fallecidos, aunque los restos del pecio no fueron localizados hasta 1985.

El desenlace del Titán fue la muerte de Hamish Harding, Stockton Rush, Paul-Henri Nargeolet, Suleman Dawood y Shahzada Dawood. Entre las investigaciones hechas por las autoridades, señalan al CEO de la empresa como el principal responsable del hecho, el cual falleció; por no contratar a gente profesional ni acatar las recomendaciones.