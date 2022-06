Rusia incumplió el pago de su deuda externa por primera vez desde 1918

El Estado ruso no pudo pagar por las sanciones derivadas de su invasión a Ucrania.

El domingo 26 de junio, Rusia dejó de pagar su deuda soberana en moneda extranjera por primera vez en más de un siglo, y cayó oficialmente en estado de default.

Esto representa el punto cúlmine de las sanciones occidentales cada vez más duras, las cuales cerraron las vías de pago a los acreedores extranjeros.

Durante varios momentos, el país encontró caminos para esquivar las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin, pero ese domingo venció el periodo de gracia para que Rusia abonase alrededor de 100 millones de dólares (95 millones de euros).

Asimismo, la ventana de 30 días se activó cuando los inversores no recibieron los pagos de los cupones de los bonos denominados en dólares y euros el pasado 27 de mayo.

El dinero del pago quedó atrapado después de que el Tesoro de Estados Unidos dejara de expirar una laguna en las sanciones, eliminando una exención que había permitido a los tenedores de bonos estadounidenses recibir pagos de Rusia.

De igual manera, una semana después, el agente pagador de los rusos, el National Settlement Depository, también fue sancionado por la Unión Europea.

Por su parte, Rusia se opuso a la designación de default, manifestando que tiene los fondos para cumplir cualquier vencimiento y que se vio obligada a no pagar.

Sin embargo, la declaración formal de un default, las cuales están a cargo de las calificadoras de riesgo, no van a llegar en las próximas horas, debido a las sanciones de occidente que no permiten a las firmas de riesgo crediticio monitorear a la deuda rusa por invasión a Ucrania.

Además, podría haber una formalización del evento del impago si el 25 % de los tenedores de los papeles cuyos vencimientos no fueron honrados optan por llamarlo así, sin embargo, no tienen la necesidad alguna de hacerlo.

Este incumplimiento se da por primera vez desde 1918, durante la revolución rusa, que el país no hace frente al pago de su deuda en divisas, cayendo de esa forma en default. No obstante, el último impago fue durante la crisis de 1998 donde afectó a bonos en rublos, pero la deuda externa no cayó en default, pero sí se declaró una moratoria.

MinDefensa ruso condecoró a combatientes en el Donbás

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha realizado su primera visita a la región ucraniana de Donbás desde el comienzo de la invasión rusa del país para acudir a una ceremonia de medallas a los combatientes rusos.

“Shoigu entregó la medalla de la Estrella de Oro del Héroe de la Federación de Rusia y la Orden del Valor a los militares rusos que mostraron heroísmo y dedicación en el desempeño de las misiones de combate durante la operación militar especial”, según el comunicado del Ministerio de Defensa.

El también general del Ejército ha felicitado a los militares, a quienes ha asegurado que les quedan “muchas hazañas gloriosas por delante” y expresó su confianza en las Fuerzas Armadas de Rusia.

El viaje ha tenido lugar en el contexto del avance de las tropas rusas en el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk, donde prácticamente solo les queda por obtener la ciudad de Lisichansk, cruzando el río Donets, para hacerse con las principales localidades de la región.

Además, el jefe del departamento militar inspeccionó las tropas rusas involucradas en la invasión de Ucrania, según la nota recogida por Interfax.

Las autoridades ucranianas de Lugansk han denunciado que se ha destruido la infraestructura crítica, el 90 % está dañada y el 80 % de los edificios residenciales tendrán que ser demolidos.

Con información de Europa Press.