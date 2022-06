Rusia reconoce el declive de su economía tras sanciones impuestas por guerra en Ucrania

Las afirmaciones de la jefe del Banco Central de Rusia (BCR), Elvira Nabiúlina, en medio de su intervención en la conferencia del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, dejó ver los duros golpes que ha tenido la economía rusa tras las sanciones impuestas por varios países a nivel mundial sobre el país euroasiático.

La funcionaria admitió que la economía rusa podría no ser la misma tras el declive que ha tenido durante esta guerra, recalcando que podría el país no recuperarse nunca de los estragos sufridos. Además, advirtió que una de las opciones más importantes era la de promover las iniciativas privadas para que estas pudieran ayudar a solventar los gastos del Estado.

Incluso, Nabiúlina insistió en que de no ser como lo proponía, posiblemente el país podría llegar a presentar índices de desarrollo tecnológicos parecidos a los que tuvieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Esto debido a que las sanciones impuestas estarían ampliando cada vez más la brecha tecnológica, misma realidad que se tuvo en la época histórica mencionada donde fue el mismo gobierno comunista el que decidió aislarse de los desarrollos de Occidente.

“Las condiciones externas han cambiado para mucho tiempo, por no decir para siempre (...) Para no regresar a la URSS en ciertos aspectos tenemos que centrarnos en la iniciativa privada. Sin eso, no hay espacio para el desarrollo tecnológico”, afirmó Nabiúlina en medio de su intervención.

Y continuó: “Hay que responder a estos cambios de manera proactiva”, haciendo énfasis en que el trabajo que tendrían por delante para mejorar la economía rusa no sería nada fácil, por lo que sería necesario actuar pronto, con celeridad y “flexibilidad” en sus palabras.

El presidente ruso hizo alusión a los objetivos por los que luchó el otrora zar, reconocido por expandir el territorio ruso. - Foto: (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP

Por su parte, y temiendo un poco a las especulaciones y rumores sobre un posible retroceso de la economía rusa a niveles de la URSS, el economista, exministro de Desarrollo Económico y ahora asesor de Vladimir Putin, Maxim Oreshkin, afirmó que su país no tendría este tipo de declives.

“Definitivamente no. La economía de la URSS era ineficiente en varios sentidos, era cerrada, no competitiva, ineficaz porque estaba demasiado centralizada. Eso no es así ahora en Rusia y no será así. Habrá una economía más eficiente, más flexible, más propensa a los cambios, más resistente a las pandemias”, expresó el asesor enfatizando en los cambios que sostendrían la economía rusa.

Es de recodar que ha sido el mismo BCR el que estimado una caída del PIB de entre 8 % y 10 %, causando así el declive económico más fuerte que haya tenido el país desde hace más de 28 años.

Ante este panorama, el presidente Vladimir Putin ha sido enfático en que su economía no se cerrará al mundo. “No teníamos una economía cerrada. Es decir, en la época soviética, cuando nos aislábamos, creamos el llamado telón de acero. No vamos a hacer esto ahora. No pisaremos el mismo rastrillo”, precisó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tass.

Igualmente, afirmó que dentro de sus preferencias está el que las empresas extranjeras no interfieran con las nacionales, pero que no significa que Rusia se vaya a aislar nuevamente.

“Por supuesto, no deberíamos tener tales beneficios para nuestros socios (extranjeros) que socavan nuestra propia producción”, explicó Putin, refiriéndose, además, a los puntos fuertes de Moscú, como la agricultura o el sector del big data.