Rusia refuerza su posición dominante en el mar Negro con el trazado de las nuevas rutas del trigo en medio de la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania abrió nuevas rutas, como las fluviales del Danubio. Esto permitió a Kiev continuar exportando granos a pesar de la suspensión a mediados de julio del acuerdo cerealero del mar Negro, que Turquía busca reanudar y para lo cual prepara "un conjunto de propuestas" junto a la ONU, dijo el lunes su presidente, Recep Tayyip Erdogan, tras una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin.(Photo by Cemal Yurttas/ dia images via Getty Images) | Foto: dia images via Getty Images