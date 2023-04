Se presentan manifestaciones en Tel Aviv después de que el primer ministro de Israel culpara a la oposición de terrorismo

Cientos de israelíes participaron en una marcha cerca de Eviatar, un asentamiento no reconocido por las autoridades israelíes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció hace pocas horas la revocación de la destitución de Yoav Gallant como ministro de Defensa después del fulminante anuncio en el que le apartaba del cargo tras cuestionar la polémica reforma judicial ahora paralizada tras semanas de protestas y movilizaciones.

“Estamos juntos y colaboramos continuamente”, ha afirmado Netanyahu en referencia a su relación con Gallant, quien, según el primer ministro, “seguirá en el cargo y continuará trabajando para proteger a los ciudadanos israelíes”.

“No permitiremos que el Hamás terrorista se asiente en Líbano”, y actuaremos “en todos los frentes”, declaró Netanyahu, después de que el ejército acusara a este movimiento islamista palestino de estar detrás del lanzamiento, el jueves, de decenas de cohetes sobre el norte de Israel.

הצטרפו לשידור החי: ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת.

https://t.co/Z2smlF8m0q — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 10, 2023

El pasado 25 de marzo, Gallant advirtió de que las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu estaban poniendo en peligro la seguridad de Israel debido a la extensión de la contestación a los reservistas del Ejército, que rechazaban realizar prácticas voluntarias, y pidió la paralización de su tramitación parlamentaria. Al día siguiente, Netanyahu anunció su destitución.

El propio Gallant, quien se mantenía en el cargo como ministro en funciones a la espera de un posible recambio, ha respondido en Twitter al anuncio: “Seguimos juntos con toda la fuerza en pro de la seguridad de Israel”, ha publicado en un mensaje acompañado de una fotografía de ambos.

ממשיכים יחד במלוא העוצמה, למען ביטחון ישראל🇮🇱@netanyahu pic.twitter.com/jNKyMApQm0 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) April 10, 2023

Tras el esperado anuncio, cientos de manifestantes se concentraron en Tel Aviv después de que Netanyahu culpara a la oposición y a los críticos de la polémica reforma judicial de su gobierno por una reciente serie de ataques terroristas, según The Times of Israel.

“En lugar de asumir la responsabilidad de los incidentes recientes y ofrecer soluciones para mejorar la situación, [Netanyahu] decidió señalar con el dedo. Esto no es liderazgo, sino cobardía y debilidad”, dijo el grupo de Protesta Estudiantil. “Seguiremos saliendo y protestando por nuestro futuro aquí, un futuro en el que el bienestar de los ciudadanos es de suma importancia”, agregó.

Según el medio, la policía cerró varias calles alrededor de la calle Kaplan, donde se concentraron las protestas masivas contra la reorganización prevista del sistema judicial.

La gente sostiene banderas israelíes mientras bloquean una carretera durante una manifestación contra la reforma judicial del gobierno de coalición nacionalista de Israel, luego de un discurso televisado pronunciado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv - Foto: REUTERS

Cientos de israelíes participan en una marcha cerca de Eviatar, un asentamiento no reconocido por las autoridades israelíes, para exigir que sea legalizado, según un periodista de la AFP. Varios ministros y diputados del país participaron en la protesta, entre ellos el de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir.

Netanyahu ha anunciado la restitución de Gallant en una rueda de prensa cuyo eje principal era la situación de seguridad del país y en ese sentido ha responsabilizado a los anteriores gobiernos y a las protestas del actual repunte de los atentados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una reunión en la Knesset, el parlamento de Israel, en medio de manifestaciones después de que destituyó al ministro de defensa - Foto: REUTERS

“Nuestro país es objeto de un ataque terrorista, pero no ha empezado ahora. En los gobiernos anteriores se duplicó el número de atentados terroristas. Los gobiernos anteriores dieron territorios con gas al enemigo sin nada a cambio”, ha afirmado Netanyahu.

En cuanto a los planes de crear una Guardia Nacional que responda directamente ante el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, Netanyahu ha destacado que este nuevo cuerpo policial es “necesario”, pero “no será la milicia de nadie”, sino “una fuerza pública adecuada y profesional”.

La gente sostiene banderas israelíes mientras bloquean una carretera durante una manifestación contra la reforma judicial del gobierno de coalición nacionalista de Israel - Foto: REUTERS

Ben Gvir pactó con Netanyahu impulsar rápidamente la creación de esta Guardia Nacional a cambio de su visto bueno para paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial, en lo que la oposición consideró un intento de sortear los controles democráticos de la Policía creando un nuevo cuerpo.

El líder de la oposición, Yair Lapid, ha reprochado a Netanyahu que “culpe a otros” de problemas causados por su “gobierno extremista y fracasado”. “Ha llegado el momento de que Netanyahu y sus ministros dejen de lamentarse y asuman su responsabilidad”, ha declarado.

Para el también ex primer ministro Naftali Bennett, el de Netanyahu ha sido un discurso “de poca altura, vergonzoso” y ha rechazado que el acuerdo de demarcación de las aguas territoriales firmado con Líbano perjudique la capacidad de disuasión de Israel. “El acuerdo fue con Líbano, no con Hezbolá, y lo que está haciendo ahora no tiene nada que ver con el acuerdo”, ha argumentado.

Por su parte, el líder del partido Unidad Nacional, Benny Gantz, ha reprochado a Netanyahu que no se puede “construir liderazgo con llantos”, mientras que el líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, ha apuntado que el discurso de Netanyahu “demuestra que no es el adecuado para el puesto”.

