Seguirá la guerra en Ucrania: Zelenski descarta ceder territorio a Rusia para firmar la paz

El presidente Volodímir Zelenski descartó ceder territorio ucraniano para poner fin a la guerra con Rusia y pidió el ingreso de su país a la OTAN, al presentar el miércoles su “Plan para la victoria” ante el Parlamento en Kiev. “Rusia tiene que perder la guerra contra Ucrania. No puede haber una ‘congelación’ (de la línea del frente). No puede haber intercambio de territorio ucraniano o de soberanía”, declaró el jefe de Estado ucraniano ante los diputados al delinear su plan.

Como parte de su “Plan para la victoria”, Zelenski defendió el despliegue de medios de disuasión no nucleares en su país. “Ucrania propone desplegar en su territorio un conjunto completo de medidas de disuasión estratégica no nucleares, que bastará para proteger a Ucrania de cualquier amenaza militar por parte de Rusia”, dijo.

La principal prioridad del “Plan para la victoria”, insistió Zelenski, es una mayor integración de Ucrania en la OTAN. “El primer punto es una invitación de la OTAN, ahora”, dijo Zelenski, quien afirmó que Moscú socavó la seguridad en Europa durante décadas porque Kiev no es miembro del grupo.

Rusia rechazó el plan de victoria presentado por Zelenski y llamó a Kiev a “despertarse”. Moscú exige a la ex república soviética que abandone el territorio que ya controla en el este y sur de Ucrania, como condición previa a las conversaciones de paz. “El único plan de paz posible es que el régimen de Kiev entienda que su política carece de perspectiva y que es necesario que se despierte”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La operación fue una humillación para Rusia en el ámbito militar, pero no logró debilitar a las fuerzas rusas estacionadas en el Donbás. El 22 de septiembre, el presidente ucraniano presentó su plan a su homólogo estadounidense Joe Biden. Pero hasta ahora, Estados Unidos no ha hecho ningún anuncio, en particular sobre el uso de armas de largo alcance.