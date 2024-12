Según informe secreto, China le mintió al mundo y el coronavirus existía desde noviembre

Pese a esta información, China apenas notificó de la enfermedad a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre , y sostuvo que, según su evaluación, no consideraban que se tratara de un problema grave y que no había riesgo de que el virus saliera de China.

Además, según otros reportes, la cifra oficial de muertos por el virus (3.300 decesos) es muy inferior a la real, que puede ascender a los 40.000 fallecidos. Hasta ahora el país con más muertes es Estados Unidos con más de 20.000 fallecimientos.

Estos informes no fueron dados a conocer a la opinión pública porque se estimó que las pruebas no eran concluyentes. Y a pesar de que se confirmó su existencia, no se avalaron sus resultados.

Al respecto, el Dr. R. Shane Day, coronel de la Fuerza Aérea y director de este centro, aseguró: “Podemos confirmar que los informes de los medios sobre la existencia/lanzamiento de un producto/evaluación relacionada con el coronavirus en el Centro Nacional de Inteligencia Médica (NCMI, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2019 son incorrectos”.

Después de una guerra comercial, Donald Trump mejoró sus relaciones con Xi Jinping en las últimas semanas y dijo que el Gobierno chino estaba aportando información para establecer cómo resistir la pandemia en Estados Unidos.