¿Sin su mayor aliado? Ucrania se quedaría sin la financiación de EE.UU. para contrarrestar el conflicto con Rusia

Nos hemos quedado sin dinero y casi sin tiempo”, sostuvo el escrito de Young. Enfatizó que “si el Congreso no actúa, a finales de año nos quedaremos sin recursos para entregar más armas y equipos a Ucrania y para suministrar material de los arsenales militares estadounidenses” . A pesar de que el pasado jueves se anunció un nuevo paquete de armas y equipos por 175 millones de dólares, el comunicado de Presidencia aseguró que podría ser uno de los últimos a menos que el Congreso actúe para aprobar la solicitud de financiamiento suplementario.

Aunque esta advertencia no es sorpresa, la carta de Young revela la gravedad de la situación. Biden, en octubre, destacó la necesidad de no interrumpir el apoyo a Ucrania, subrayando la urgencia de la situación. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, canceló repentinamente una videollamada con senadores estadounidenses, en la que buscaba convencerlos para que siguieran aportando en el conflicto ucraniano, muestra de la tensión en las discusiones sobre los fondos destinados a la guerra con Rusia.

No obstante, la fracción más radical del Partido Republicano, alineada con el expresidente Donald Trump, se opone a esta propuesta de financiación y ya a finales de septiembre utilizó su influencia en la Cámara Baja de Estados Unidos para bloquear la aprobación de más ayuda a Ucrania. Sin embargo, llegaron a puntos comunes y concluyeron en la necesidad de superar las divisiones internas : “No podemos permitir que políticas mezquinas y partidistas enojadas se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación”.

Además, se subrayó la importancia de no permitir que avancen “terroristas como Hamás y tiranos como Putin”.En medio de estas disputas, el contraataque ucraniano no parece estar logrando el efecto deseado. Rusia afirmó esta semana haber neutralizado numerosos drones ucranianos en la península de Crimea y en el mar de Azov. Según el comunicado, 22 drones ucranianos fueron destruidos y otros 13 fueron interceptados. Es por ello que Young insiste en su caldeado comunicado que “si la economía de Ucrania colapsa, no podrán seguir luchando. Punto”.